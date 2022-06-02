اشربه مساءا لتنظيف القولون في أيام من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين وتخف بطنك بشكل سريع

يعاني الكثير من الاشخاص من القولون وانتفاخه مما يسبب لهم كثير من الأضرار مثل الإمساك المزمن أو حدوث الأسهال ونجد أن الإمساك من الامور السيئة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص فتؤدي إلى انتفاخ البطن وكثرة الغازات وحدوث الالم الشديد في الجانبين فأن الإمساك من الأمور التي يجب التهاون فيها لذلك قامت الكثير من الأشخاص التي يعانوا من الإ من ساكم بالبحث عن الطرق الطبيعية التي من خلالها نستطيع أن التخلص من ذلك الأمساك وتم إيجاد وصفة فعاله عن طريقها نتخلص من جميع الأحجار المتراكمة داخل المعدة وسوف نوضح تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

مشروب يخلصنا من الأحجار المتراكمة

يعاني الكثير من الأشخاص من الإمساك المزمن الذي لا حل له لذلك استطعنا أن نحضر مشروب قوي يمكن من خلاله إنزال تلك الإحجار وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل ذلك المشروب من خلال النقاط التالية.

المكونات:

نعناع.

ينسون.

إشاي بابونج.

شاي أخضر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الماء والنعناع والينسون والشاي الأخضر وشاي البابونج.

يتم وضع الوعاء على النار ونتركه على النار حتى تمام الغليان.

نأخذ الخليط ونضعه في كوب ثم نتناوله كل مساء.

نلاحظ في غضون ٣ أيام سوف يتم نزول جميع الاحجار الموجودة في البطن.

مشروب الحليب لعلاج القولون

يكون الحليب من المشروبات القوية التي تساعد على التخلص الإمساك وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية.

كوب حليب.

ملعقة عسل.

مكسرات.

طريقة التحضير: