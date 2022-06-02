نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة في 5 دقائق وتحويلها فراخ طازجة حتي لو مجمدة من سنة جربيها فورا في المقال التالي
يعشق الكثير منا تناول الفراخ بشكل مستمر من الكبار والصغار حيث يتم عملها بأكثر من طريقة مثل المشوية والمقلية والبانية لذلك هي مهمة جدا في حياتنا ويمكن أن يفضلها الكثير بدلا من اللحوم الحمراء ولكن نجد مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة قام الكثير من الناس بالاستغناء عن الفراخ الطازجة وشرائهم الفراخ المجمدة وذلك لأن سعرها يكون رخيص وغير مكلف حيث نجد أن الفراخ المجمدة نجد أن أنسجتها غير صحية مثل الفراخ الطازجة لذلك نجد أننا قد وجدنا الحل لذلك حيث أن ملعقة من الملح تستطيع أن تخلصنا نهائيا من الفراخ المجمدة وسوف نوضح كيف يتم ذلك من خلال هذا المقال.
ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة
نجد أنه يقوم الكثير من الأشخاص بشراء الفراخ المجمدة نظرا إلى سعرها الرخيص ولكن تسعى الكثير من ربات المنازل إلى تناول تلك الفراخ بشكل صحي حيث عملت الكثير في البحث لتحويلها إلى فراخ طازجة وتم إيجاد الحل في ملعقة ملح وسوف نوضح طريقة الملح في تحويل الفراخ من مجمدة إلى طازجة من خلال النقاط التالية..
- نحضر الفراخ المجمدة ونضعها في وعاء.
- نقوم بوضع ملعقة الملح على الفراخ ونقوم بتدليكها جيدا.
- نترك الفراخ لمدة عشر دقائق ثم نلاحظ بأنه تم فكها في ثواني معدودة.
- تقوم بعد ذلك ربات المنزل بطهي الفراخ وتلاحظ بانها طازجة.
- تعمل تلك الطريقة أيضا على التخلص من زفارة الفراخ ورائحتها الكريهة.
طريقة تنظيف الفراخ
نجد عند تنظيف الفراخ يجب على ربات المنازل أتباع عدة خطوات وسوف نوضح طريقة التنظيف من خلال النقاط التالية..
- نحضر الفراخ ونقطعها إلى ٨ قطع.
- نقوم بعد ذلك بوضع الملح والخل عليها وتدليكها ونتركها ١٠ دقائق.
- نقوم بعد ذلك بشطفها بواسطة الخل.
- نحضر الدقيق ونقوم بتدليك الدقيق به أيضا.
نحضر الخل ونقوم بشطف الدجاج به ثم نقوم بتصفيتها وطهيها.
- يجب عدم استخدام المياه في غسل الدجاج حيث تعمل على نشر البكتيريا والجراثيم داخل الفراخ وتودي إلى كثير من الأمراض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة في 5 دقائق وتحويلها فراخ طازجة حتي لو مجمدة من سنة جربيها فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.