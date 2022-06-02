ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة في 5 دقائق وتحويلها فراخ طازجة حتي لو مجمدة من سنة جربيها فورا

يعشق الكثير منا تناول الفراخ بشكل مستمر من الكبار والصغار حيث يتم عملها بأكثر من طريقة مثل المشوية والمقلية والبانية لذلك هي مهمة جدا في حياتنا ويمكن أن يفضلها الكثير بدلا من اللحوم الحمراء ولكن نجد مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة قام الكثير من الناس بالاستغناء عن الفراخ الطازجة وشرائهم الفراخ المجمدة وذلك لأن سعرها يكون رخيص وغير مكلف حيث نجد أن الفراخ المجمدة نجد أن أنسجتها غير صحية مثل الفراخ الطازجة لذلك نجد أننا قد وجدنا الحل لذلك حيث أن ملعقة من الملح تستطيع أن تخلصنا نهائيا من الفراخ المجمدة وسوف نوضح كيف يتم ذلك من خلال هذا المقال.

ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة

نجد أنه يقوم الكثير من الأشخاص بشراء الفراخ المجمدة نظرا إلى سعرها الرخيص ولكن تسعى الكثير من ربات المنازل إلى تناول تلك الفراخ بشكل صحي حيث عملت الكثير في البحث لتحويلها إلى فراخ طازجة وتم إيجاد الحل في ملعقة ملح وسوف نوضح طريقة الملح في تحويل الفراخ من مجمدة إلى طازجة من خلال النقاط التالية..

نحضر الفراخ المجمدة ونضعها في وعاء.

نقوم بوضع ملعقة الملح على الفراخ ونقوم بتدليكها جيدا.

نترك الفراخ لمدة عشر دقائق ثم نلاحظ بأنه تم فكها في ثواني معدودة.

تقوم بعد ذلك ربات المنزل بطهي الفراخ وتلاحظ بانها طازجة.

تعمل تلك الطريقة أيضا على التخلص من زفارة الفراخ ورائحتها الكريهة.

طريقة تنظيف الفراخ

نجد عند تنظيف الفراخ يجب على ربات المنازل أتباع عدة خطوات وسوف نوضح طريقة التنظيف من خلال النقاط التالية..