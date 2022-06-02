رجعي بشرتك شباب تاني بكريم لبان الدكر طبيعي 100% لتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد

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تعاني العديد من السيدات من التجاعيد وعلامات تقدم العمر والبقع الداكنة بالبشرة، حيث تتخوف من تفاقم المشكلة وحدوث ترهلات في الجلد، لذلك يلجأن إلى تجربة بعض الوصفات الطبيعية دون تدخل أي مواد كيميائية تضر البشرة، ومن أهم هذه الوصفات وصفة لبان الدكر الذي يعمل على شد البشرة وهذا لما يحتوي من نسبة كبيرة من الكولاجين المحفز للبشرة.
طريقة عمل كريم لبان الدكر
أثبتت الدراسات أن لبان الدكر له فعالية كبيرة في التخلص من التجاعيد وشد والوجه كما يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، والطريقة على النحو التالي:-
المكونات
- ٢ ملعقة كبيرة من لبان الدكر.
- ٢ ملعقة صغيرة من النشا.
- كوب من الماء.
- ٢ ملعقة صغيرة من الجلسرين.
- ٣ ملاعق صغيرة من الكريم المرطب.
- ٢ ملعقة صغيرة ويت اللوز الحلو.
طريقة التحضير
- قومي بنقع لبان الدكر في كوب الماء ثم يغطي جيدًا ويترك ليلة كاملة.
- بعد مرور الوقت سوف تلاحظين تغيير في لون الماء وتحول الماء إلى اللون الأبيض.
- قلبي المنقوع بشكل جيد حتى يتم ذوبان لبان الدكر تمامًا.
- قومي بتصفية الخليط جيدًا حتى يتم التخلص من أي حصي.
- ضعي ماء لبان الدكر مع النشا ويتم التقليب بشكل جيد في وعاء.
- يجب التأكد من ذوبان الشنا تمامًا حتى لا يحدث أي تكتلات أثناء التسخين.
- ضعي الوعاء في حمام ساخن، وهذا يتم عن طريق وضع الوعاء في وعاء أكبر به ماء مغلي.
- قلبي المكونات بشكل جيد من وقت لآخر حتى تحصلي على خليط كريمي ومتجانس.
- يترك خليط لبان الدكر جانبًا جانبًا حتى يبرد تمامًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة المكونات المتبقية، واخلطي جيدًا حتى تتداخل المكونات ببعضها البعض.
- يحفظ الكريم في علبة محكمة الغلق حتي يتم استخدامها.
- طريقة الاستخدام، يتم شطف الوجه بالماء والغسول المناسب لها، ثم ضعي كمية صغيرة من الكريم، ويترك لمدة ٢٠ دقيقة على الوجه ثم بعد ذلك يشطف الوجه جيدًا بالماء.
- سوف تلاحظين نتيجة فورية لبشرة بيضاء ومشدودة.
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