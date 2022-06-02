رجعي بشرتك شباب تاني بكريم لبان الدكر طبيعي 100% لتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد

تعاني العديد من السيدات من التجاعيد وعلامات تقدم العمر والبقع الداكنة بالبشرة، حيث تتخوف من تفاقم المشكلة وحدوث ترهلات في الجلد، لذلك يلجأن إلى تجربة بعض الوصفات الطبيعية دون تدخل أي مواد كيميائية تضر البشرة، ومن أهم هذه الوصفات وصفة لبان الدكر الذي يعمل على شد البشرة وهذا لما يحتوي من نسبة كبيرة من الكولاجين المحفز للبشرة.

طريقة عمل كريم لبان الدكر

أثبتت الدراسات أن لبان الدكر له فعالية كبيرة في التخلص من التجاعيد وشد والوجه كما يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، والطريقة على النحو التالي:-

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

كوب من الماء.

٢ ملعقة صغيرة من الجلسرين.

٣ ملاعق صغيرة من الكريم المرطب.

٢ ملعقة صغيرة ويت اللوز الحلو.

طريقة التحضير