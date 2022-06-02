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انسي الجاهز.. مزيل عرق طبيعي تبييض وازالة رائحة العرق تعرفي على طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي بالشبه والليمون في المنزل وفعاليته أقوى وأفضل من مزيلات العرق الجاهزة، فهذا الموضوع من أكثر المواضيع التي عليها بحث كبير وخاصة في هذه الفترة قبل قدوم فصل الصيف، ففي فصل الصيف وبسبب حرارته الشديدة والعالية يزداد العرق في مناطق الجسم المختلفة وخاصة في منطقة تحت الإبطين، والعرق يفرز رائحة كريهة قد تتسبب في أذية الأشخاص من حولك ونفورهم من المكان الذي تتواجد به. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالشبه والليمون مزيل عرق طبيعي بالشبة والمسك مقادير الطريقة:- شبة.

بودرة تلك أو بودرة مسك. طريقة التحضير:- قومي بتقطيع الشبة إلى قطع متوسطة ثم قومي بوضعها داخل المطحنة المنزلية أو الخلاط واطحنيها جيدًا حتى تحصلي على بودرة ناعمة ومسحوق متجانس.

بعد ذلك ضعي عشر ملاعق شبة مع كمية مناسبة من المسك أو بودرة التلك وقلبيها جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة وناعمة.

ضعي الخليط في علبة مناسبة وأغلقيها وضعيها في الثلاجة حتى تصبح متجانسة تمامًا ومتماسكة وأخرجيه من الثلاجة وقت الحاجة.

يجب الاستحمام أولًا قبل وضع مزيل العرق تحت الإبطين بعد إزالة الشعر حيث أن الشعر الزائد يتسبب أيضًا في زيادة خروج الرائحة. مزيل عرق طبيعي بالشبة وماء الورد مكونات الطريقة:- ماء ورد.

شبة مهروسة.

مسك.

نشا ذرة.

كريم مرطب. طريقة التحضير:- قومي بإضافة ملعقتين كبيرتين من ماء الورد وقلبيه جيدًا مع نصف ملعقة نشا واستمري في التقليب ثم قومي بتصفيته بالشاش الناعم.

بعد أن تنتهي من تصفية المحلول أضيفي أي نوع كريم مرطب مناسب وأضيفي إلى الخليط وقلبيه أيضًا ثم ضعيه في علبة بلاستيكية أو زجاجية مناسبة.

ضعيه في الثلاجة حتى يتماسك ثم قومي باستخدامه يوميًا أو بعد الاستحمام مباشرة وقبل خروجك من المنزل. مزيل عرق طبيعي بالليمون المكونات:- نصف ثمرة ليمون.

أي نوع زيت أطفال. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بفرك منطقة الإبطين بالليمونة واستمري في الفرك حتى ينتهي السائل من الليمونة لمدة دقيقتين تقريبًا.

بعد أن تنتهي من الفرك رطبي المنطقة بزيت الطفال حتى تصبح المنطقة ناعمة تمامًا. عمر شويل - جدة انسي الجاهز.. مزيل عرق طبيعي تبييض وازالة رائحة العرق لساعات طويلة حضريه بنفسك في البيت - ثقفني

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