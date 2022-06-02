حتي لو عمرك 70.. ضعي الفازلين علي التجاعيد والبقع الداكنة 10 دقائق ستختفي نهائيا وجهك ابيض مشدود كأنك شابه

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نجد أن الفازلين من الوصفات الطبيعية المهمة التي يمكن عن طريقها التخلص من التجاعيد الموجودة في الوجه وارجاع البشرة بسرعة كما كانت عليه في السابق حيث نجد أن هناك الكثير من التجاعيد والخطوط الموجودة في الوجه والتي نريد التخلص منها لذلك قامت الكثير من ربات المنزل بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من تلك التجاعيد وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل ذلك من خلال ٥ دقائق.
مكونات وصفة التخلص من التجاعيد
عندما نتحدث عن المكونات الطبيعية اللازمة لعمل تلك الوصفة سوف نوضح المكونات اللازمة للتخلص من التجاعيد من خلال النقاط التالية..
- فازلين.
- نشا.
- ماء ورد.
- شاي أخضر.
طريقة تخضير الوصفة
عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجد أنها يتم تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..
- نحضر النشا ونخلطه مع الشاي الأخضر ونقوم بخلطهم جيدا ثم نضع عليهم ماء الورد والفازلين.
- نقوم بتقليب جميع المكونات بشكل جيد حتى تتجانس ثم نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على البشرة لمدة ٥ دقائق وسوف نلاحظ بأن التجاعيد قد تم التخلص منها تماما.
- نجد أن تلك الوصفة ساعدت غلى تبييض الوجه والتخلص من الاسمرار
- تعمل تلك الوصفة على تقليل التجاعيد وتقليلها كثيرا من اول استخدام.
وصفة الفازلين لشد البشرة
نجد أنه تعددت استخدامات الفازلين ليضم الكثير من الاستخدامات الطبيعية ولذلك سوف نوضح المكونات اللازمة لهذه الخلطة من خلال النقاط التالية..
- فازلين.
- زيت زيتون.
- ملح.
- قرنفل.
- ماء ورد.
طريقة التحضير:
- نقوم بتحضير تلك الوصفة عن طريق وضع القرنفل مع الماء وخلطهم جيدا ويجب أن يكون القرنفل مطحون ونضع عليهم الملح ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا.
- نقوم بعد ذلك بوضع زيت الزيتون مع استمرار التقليب سوف نلاحظ بأنه تم عمل تلك الوصفة بنجاح ونقوم بوضعها على الوجه وتركها لمدة نصف ساعة.
- نقوم بعد ذلك بغسل الوجه والاستمتاع بوجه جديد مشدود لا يوجد به أي تجاعيد مع إعطاء الوجه البياض والصفاء واللمعان وتصبح البشرة مع الوقت مثل بشرة الأطفال.
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