طعمها يجنن.. البسبوسة الطرية والمتماسكة مثل الحلواني بالمقادير المظبوطة اسرار تحضيرها بالخطوات

في مقالنا اليوم نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة في المنزل، فالبسبوسة أحد أشهر الحلويات التي نحبها جميعًا ونقوم بشراءها باستمرار من المحلات، ولكن هناك بعض المحلات التي لا تقوم بصنع البسبوسة بمكونات وأدوات نظيفة تمامًا قد تؤثر في جودة البسبوسة وأيضًا قد تتسبب في حدوث حالات تسمم غذائي، وبشكل عام فإن تحضير الأطعمة والحلوى في المنزل أفضل بكثير من شرائها في المنزل شرائها جاهزة حفاظًا على صحتك وصحة أطفالك.

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

المكونات:-

سميد ناعم.

بيكنج باودر.

حليب طازج.

زبادي.

سمنة بلدي.

شربات.

سكر.

رشة فانيلا.

جوز هند.

طريقة التحضير:-

قومي بإضافة البيكنج باودر مع السميد الناعم وقلبيهم جيدًا ثم أضيفي جوز الهند إلى الخليط وقلبيه مرة أخرى جيدًا.

بعد ذلك قومي بإضافة الحليب مع الزبادي وقلبيه جيدًا ثم السمنة البلدي وضعيه على النار حتى تصبح السمنة ذائبة تمامًا.

أضيفي السكر والشربات إلى خليط السكر والحليب والسمنة وقلبي المزيج جيدًا حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها.

أحضري صينية فرن وادهنيها بالدقيق أو السمن وابدئي في صب البسبوسة عليها ثم سخني الفرن قبل وضع الصينية بخمس دقائق.

بعد ذلك ضعي الصينية في الفرن وأغلقيه حتى تنضج تمامًا ويصبح لونها ذهبي وبعد أن تخرج قومي بسكب الشربات عليها بعد أن تبرد قليلًا.

طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن

المكونات:-

سكر أبيض.

كوب إلا ربع سكر.

ثلاثة أكواب سميد ناعم.

لبن سائل.

شربات ثقيل.

سمنة مذابة.

عصير ليمون وسكر وماء لعمل الشربات.

طحينة.

مكسرات مجروشة.

طريقة التحضير:-