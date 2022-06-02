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نقدم لكم في موضوعنا اليوم أبرز فوائد واستخدامات التين المجفف، فالتين المجفف من الفواكه التي نصحنا بها رسول الله “صل الله عليه وسلم” وذكره الله -عز وجل- في كتابه العزيز لما فيه من فائدة عظيمة للجسم والصحة، والتين بشكل عام من أكثر الفاكهة سهولة في تناولها وفي خفتها على المعدة حيث أنه يسهل مضغها وبلعها، كما أنها تنتشر في فصل الصيف وتعطي المعدة انتعاشًا ملحوظًا، وفي مقالنا سنوضح لكم أهم فوائده الصحية وكيفية تجفيفه كما سنوضح لكم أبرز استخداماته سواء في الأطعمة أو المشروبات. أهم فوائد واستخدامات التين المجفف يعمل التين المجفف على معالجة مشاكل الإمساك التي يعاني منها الشخص ويعزز عملية الهضم لاحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية.

يقوي العظام لأنه غني بنسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يزيد من كثافة عظام الإنسان وتقويته.

يساهم في خفض الوزن الزائد لأنه يعطي الجسم شعور قوي بالشبع مما تقل نسبة الأطعمة التي تقوم بتناولها بعده.

يضبط مستوى الضغط المرتفع فينصح بتناوله الأشخاص التي تعاني من مشكلة رتفاع ضغط الدم.

مفيد لصحة القلب ويحميه من التجلط وتصلب الشرايين لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم.

كما أنه مفيد لصحة البشرة لاحتواءه على مضادت أكسدة قوية تساهم في التخلص من ندوب البشرة ومعالجة التجاعيد التي تظهر عليها.

يمكنك أيضًا تناوله لزيادة وزنك بإضافته مع الأطعمة المختلفة أو المشروبات بكميات كبيرة. استخدام التين المجفف في عمل سلطة التين وجبنة الماعز مقادير الطريقة:- كوبان كبيران من الأعشاب الخضرات.

عدة حبات من التيم المجفف الناضج والمقطع إلى قطع متساوية.

جبن ماعز مفتت.

لوز محمص ومقطع.

خل البلسمك.

زيت زيتون.

عسل أبيض.

رشة ملح.

فلفل مطحون. طريقة التحضير:- باستخدام المكونات السابقة يمكنك تحضير سلطة التين المجفف وجبن الماعز عبر اتباع الخطوات التالية:- قومي بوضع الأعشاب الخضراء واللوز وجبن الماعز والتين المجفف في وعاء مناسب وقلبي الخليط جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

ثم أضيفي زيت الزيتون والعسل والملح والفلفل والخل البلسمك إلى الخليط وقلبيهم جيدًا وابدئي في تقديم السلطة إلى ضيوفك بجانب أشهى الأطباق. عمر شويل - جدة سبحان الله هذا ما يحدث عند تناول التين المجفف" لمدة 7 ايام على الريق معجزة - ثقفني

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