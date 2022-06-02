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تعد وصفة بذور الكتان لإزالة التجاعيد هي واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة في القضاء نهائيًا على آثار الشيب التي تظهر على البشرة، كما أن بذور الكتان لها فوائد عديدة للبشرة فهي تقضي على البقع الداكنة الموجودة على البشرة وتساهم في توحيد لون البشرة بدلًا من اللجوء إلى مستحضرات التجميل وكريمات الأساس، والمرأة تلجأ في هذه الفترة إلى عمليات الحقن والبوتوكس التي تزيد من مشاكل البشرة وتشدها بشكل غير طبيعي. أهم فوائد بذور الكتان لإزالة التجاعيد تعمل بذور الكتان على شد تجاعيد البشرة وتنعيمها تمامًا.

تحتوي بذور الكتان على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تحفز إنتاج الجلد للكولاجين الطبيعي الذي يقضي على التجاعيد.

تحمي البشرة من الجفاف الذي قد يصيبها ويؤدي إلى تشققها ووجود خطوط دقيقة عليها.

تعطي البشرة ترطيب جيد وفعال كما أنها تخلصها من البقع الداكنة ويوحد لون البشرة.

بذور الكتان غنية بمضادات أكسدة قوية تساعد في حماية البشرة من التهيّج.

تحمي الجلد من خطر الإصابة بالسرطانات الخبيثة وتزيد من نضارة البشرة وإشراقها. وصفة بذور الكتان لشد البشرة ملعقة كبيرة من بذور الكتان المهروسة.

ماء دافئ. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بوضع بذور الكتان بداخل الخلاط الكهربائي حتى يتم هرسها جيدًا ثم أضيفي ملعقة كبيرة منها مع الماء الدافئ وقلبيها جيدًا.

ضعي الماسك على بشرتك بشكل كثيف في النهار وقومي بتدليكها جيدًا واستمري على وضعه لمدة خمسة عشر يومًا حتى تحصلي على أفضل النتائج. ماسك بذور الكتان لمعالجة البشرة المكونات:- ملعقة كبيرة من بذور الكتان المهروسة.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة ومثلها من الحليب السائل. طريقة التحضير:- باستخدام المكونات السابقة قومي بتحضير الخلطة من خلال اتباع الخطوات التالية:- قومي بخلط كل المكونات جيدًا وقلبيهم حتى تحصلي على عجينة متماسكة تمامًا.

يجب تنظيف بشرتك أولًا ثم قومي بتطبيق الخليط عليها واتركيه عليها لمدة ربع ساعة إلى أن يجف تمامًا ثم نظفي بشرتك.

يمكنك اتباع الوصفة مرة أو مرتين خلال الأسبوع الواحد حتى تحصلي على بشرة مشدودة خالية من التجاعيد. عمر شويل - جدة أقوي من البوتكس.. البذور السحرية هتشد البشرة وهتزيل الترهلات حتي لو سنك فوق ال50 هتكوني في العشرينات - ثقفني

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