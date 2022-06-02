كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو 

تبحث الكثير من السيدات إلى طرق طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه، حيث يعتبر الشعر زينة جمال المرأة الذي يتوج رأسها، حيث إنها تسعى دائما للحصول على شعر ناعم وطويل ومفرود، وهذا يساعد في زيادة ثقتها في نفسها، لذلك سوف نقدم لكم عدة وصفات مختلفة ومتميزة لتطويل الشعر وتكثيفه.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفة وانبات الفراغات

هناك عدة وصفات مختلفة تساعد في تطويل وتكثيف الشعر كما تعمل على فرد الشعر في وقت قصير، والوصفة على النحو التالي:-

المكونات

٤ ملاعق كبيرة من زيت الافوكادو.

٢ ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طبق بلاستيكي صغير.

طريقة التحضير

احضري الطبق البلاستيكي وأضيفي به جميع المكونات التي ذكرناها سابقًا.

اخلطي المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على مزيج متجانس وسهل الفرد.

مشطي الشعر ثم قومي بتقسيمة إلى اربع أقسام، ثم بعد ذلك افردي الماسك على كل قسم من الجذور حتى الأطراف.

بعد ذلك قومي بارتداء كيس استحمام بلاستيكي، ثم يترك الماسك على الشعر لمدة ٣ ساعات على الأقل.

بعد مرور الوقت اغسلي الشعر بالماء والشامبو المناسب له.

ثم قومي بغسل الشعر مره أخرى بالبلسم المناسب له، حتى تحصلي على شعر رطب وناعم.

تكرر هذه الوصفة السحرية مرتين بالأسبوع لمدة شهر حتى تحصلي على نتيجة مرضية.

طريقة تحضير وصفة البصل والعسل لتطويل الشعر

يساعد البصل على تطويل وتكثيف الشعر بالإضافة إلى مكون العسل الأبيض الذي يعمل على ترطيب للشعر، والطريقة كالتالي:-

المكونات

٢ حبة من البصل متوسط الحجم.

٣ ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير