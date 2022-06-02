معجزة كريم ميبو والنشا المبهر سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

كريم ميبو والنشا المبهر، حيلات ووصفات مختلفة تلجأ إليها الكثير من الفتيات لتفتيح لون البشرة الداكنة وتوحيد لون الجسم، ولكن الكثير منها يحتاج إلى وقت طويل حتى تحصل الفتاة على البياض المطلوب، وهناك بعض الوصفات التى تسبب التهابات البشرة وتترك آثار سلبية عليها، وللحصول على بشرة بيضاء اللون ونقية وخالية من الأماكن الغامقة المزعجة يمكنك استخدام النشا وكريم ميبو، حيث يعالج كريم ميبو حروق البشرة والتهاباتها الناتجة عن أشعة الشمس، كما يساعد النشا على شد البشرة وتفتيح لونها، والتخلص من تجاعيد البشرة المزعجة، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة تبيض البشرة بكريم ميبو والنشا.

وصفة كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة

بشرة الجسم والوجه لا تتحمل الكريمات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية، لذلك يفضل استخدام الوصفات الطبيعية التى لا تترك أي أضرار على البشرة، كما أنها تزيد من جمالها وبياضها وتكون رخيصة الثمن ولا تحتاج إلى تكلفة عالية، ووصفة النشا وكريم ميبو من الوصفات الممتازة التي تساعد علي تفتيح لون البشرة في أسرع وقت، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقة كبيرة من كريم ميبو.

1 ملعقة من النشا.

زيت جوز الهند ملعقة.

ماء ورد ملعقة صغيرة.

زيت زيتون ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير وصفة كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة

يقدم كريم ميبو والنشا للبشرة فوائد مذهلة، حيث يساعدان على ترطيب البشرة من الالتهابات والقضاء على الرؤوس السوداء، وتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، ويعمل زيت الزيتون وزيت جوز الهند على ترطيب البشرة وتغذيتها لتجديد الخلايا، ويتم استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم خلط كريم ميبو والنشا وماء الورد وزيت الزيتون وزيت جوز الهند في وعاء حتى يصبح القوام كريمي.

نضع جزء من هذا الخليط على بشرة الجسم مع التدليك وترك الخليط عليها لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

بعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر. تكرر الوصفة بشكل يومي للحصول على تفتيح سريع للبشرة.

فوائد كريم ميبو والنشا للبشرة