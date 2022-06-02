نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز عظيم لتطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الشعر، العوامل الخارجية مثل أشعة الشمس والهواء تؤثر على الشعر، كما أن استخدامات الكريمات الصناعية لفرد الشعر تؤثر بالسلب على الشعر، وتجعله يتساقط ويتقصف، كما تقلل من نمو الشعر وكثافته، لذلك تحتار الفتيات عند ضعف الشعر وعدم نموه بشكل طبيعي، وتحتاج إلى وصفات سريعة تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه، حيث أن الشعر يظهر جمال الفتاة ويزيد من أنوثتها، لذلك تحاول معظم الفتيات الإهتمام بالشعر لزيادة نعومته و كثافته وتطويله، ويفضل الاعتماد على وصفات مضمونة تساعد على زيادة نمو الشعر من البصيلات، لذا سوف نستعرض لكم أفضل الطرق التى تساعد على تطويل الشعر.

وصفة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

لابد من التأكد من سلامة الحالة الصحية للفتيات عند ملاحظة تساقط الشعر وضعف نموه، حيث قد يكون العامل الرئيسي وراء ضعف نمو الشعر المعاناة من أمراض جسدية، أو عوامل وراثية، وعند التأكد من الإصابة بأي أمراض جسدية لابد من علاجها أولاً، ويمكنك زيادة نمو الشعر وكثافته ولمعانه وجماله الخارجي من خلال الاعتماد على الوصفات الطبيعية، وتتمثل الوصفات الطبيعية الفعالة في تطويل الشعر فيما يلي.

وصفة عصير البصل لتطويل الشعر وتكثيفه

يعتبر عصير البصل من الوصفات الطبيعية الممتازة في تطويل الشعر وزيادة كثافته، فهو من الخضروات التي تحتوي على الكبريت الذي يعزز من نمو الشعر، حيث يتم فرم بصلتين كبيرتين وعصرهم، ويتم استخدام ماء البصل في غسل الشعر وتركها على الشعر لمدة ربع ساعة، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو، ويتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة زيت جوز الهند لتطويل الشعر

الزيوت الطبيعية تساعد على تغذية بصيلات الشعر، وزيادة نمو الشعر بسرعة، ومنهم زيت جوز الهند، فهو من الزيوت التي تحتوي على فيتامينات ومعادن هامة تزيد من كثافة الشعر، حيث يتم غسل الشعر بالماء جيداً وتجفيفه، ويتم تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند وتمشيطه، ويترك لمدة يوم كامل وبعدها يغسل بالماء.

زيت بذور اليقطين لتطويل الشعر

يمكن شراء زيت بذور اليقطين لزيادة نمو الشعر، حيث يتم وضعه على الشعر وتدليك فروة الرأس وتركه لمدة ساعتين على الشعر، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.