في 3 أيام فقط .. وصفة رهيبة لتطويل الرموش وستجدي فرق في أيام وكأنك مركبة رموش صناعية مش طبيعية

تسعي الكثير من الفتيات إلى ارتداء رموش صناعية ورسم الحواجب لتكثيفها، وذلك في الفترة الأخيرة، ولكن استخدام ذلك بكثرة واستخدام الماسكرا يسبب ضرر كبير للرموش والحواجب، حيث يعمل على تساقطها وتلفها، وهناك وصفات سحرية تعمل على جعل الرموش طويلة والحواجب كثيفة وهي طبيعية وغير مضرة.

طريقة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

إن منطقة العيون من الأماكن الحساسة للغاية لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة مع عدم استخدام مواد كيميائية على تلك المنطقة، ولكن إن الأشياء الطبيعية هي دائما أفضل في النتائج، وتعمل وصفة زيت الخروع لتطويل الرموش والحواجب بطريقة فعالة جدا.

المكونات:

معلقة من زيت الخروع.

ماسكرا نظيفة للرموش والحواجب.

طريقة التحضير:

يتم غسل الوجه جيدا وتنظيف الرموش والحواجب بطريقة جيدة.

يم يتم إزالة المكياج من على العين.

ثم يتم وضع الماسكرا في زيت الخروع، ويتم وضعها على الرموش والحواجب.

يتم استخدام تلك الوصفة مرتين في اليوم، مرة صباحا ومرة مساءً.

سوف يتم ملاحظة الفرق بعد أسبوع من الاستخدام.

وصفة تكثيف الرموش والحواجب

هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الرموش والحواجب، وقد يكون ذلك نتيجة لتقص فيتامينات معينة داخل جسم الإنسان، وقد يكون هناك العديد من العوامل الوراثية التي تسبب تساقط شعر الرموش والحواجب، ويمكن استخدام زيت جوز الهند بسهولة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب، حيث إنه يحتوي على فيتامين ه، ويحتوي على الحديد، وله الكثير من الفوائد لتكثيف الشعر، ويتم استخدام الوصفة عن طريق الخطوات التالية:

أولا: يتم وضع قطنة في زيت جوز الهند، وذلك حتى يتم استخدامها.

ثانيا: يتم وضع القطنة على الرموش والحواجب، وذلك مرتين في اليوم، مرة صباحا ومرة مساءً.

ثالثا: يتم استخدام هذه الوصفة لمدة شهرين للحصول على نتيجة فعالة.

نصائح لتجنب وقوع الرموش

هناك بعض النصائح يمكن أن يفيدك تطبيقها في منع وقوع الرموش، وهي: