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أكبر مشكلة تواجه فئة كبيرة من السيدات هي البشرة الداكنة حيث يكون الجسم فاتح اللون ولكن هناك بعض الأماكن المعينة التي تكون بلون داكن عن باقي أجزاء الجسم كاليدين أو الوجه أو المنطقة الحساسة وأيضًا تحت الإبطين، لهذا يقمن بدفع الكثير من الأموال من أجل شراء كريمات وعلاجات التفتيح الفعالة ولكنها في النهاية قد لا توفر لنا النتيجة التي نحلم بها ولكن ماذا عن وصفة مجربة لتفتيح الجسم بمكونات من المنزل ولن تكلفنا شيئًا؟ نعم فالوصفات الطبيعية فعالة ولها تأثير سريع في تفتيح الجسم بسهولة كالوصفة التي نعرفكم بها اليوم. فوائد وصفة القهوة والنشا للبشرة أفضل الوصفات الطبيعية المجربة لإزالة البقع والمناطق الداكنة الموجودة على الجسم وتزيد شعور الثقة وتعيده للمرأة من جديد فهي توفر الفوائد التالية: تزيل السوائل التي تتراكم على البشرة وتوفر لها تنظيفًا عميقًا طويل المدى. تقضي على الجلد الميت وتجعل لون البشرة موحدًا بدون تصبغات. فعال في القضاء على الالتهابات التي قد تصيب مناطق مختلفة من الجسم. تفتيح البشرة في فترة قصيرة مع إزالة التجاعيد وشد البشرة لتصبح شابة. تحضير القهوة والنشا لتفتيح البشرة مكونات الوصفة المطلوبة طبيعية كليًا كما نرى فيما يلي: مقدار ملعقة واحدة لها حجم كبير من: زبادي كامل الدسم. نشا ذرة. ماء ورد. قهوة مطحونة خام. جلسرين طبي.

الخطوات نحتاج إلى علبة نظيفة لوضع الكريم بها لفترة طويلة. ومن ثم في وعاء نظيف نضع المقادير الجافة لتختلط أولًا حتى نبدأ في إضافة ماء الورد. يجب أن نمزج الماء مع المكونات الصلبة حتى تصبح عجينة رخوة بعض الشيء قبل إضافة الزبادي الذي يزيد من تماسكها ويسهل من فردها على البشرة. بعد أن تصبح الوصفة جاهزة نفردها على الجسم مع الفرك دائريًا حتى نزيل الجلد الميت بسهولة ونتخلص منه تمامًا. يترك المقشر على الجسم بعض الوقت حتى تمتصه البشرة وبعدها نستخدم الماء في إزالته كليًا ونلاحظ الفرق. يمكن أن تكرر الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع حتى يعود الجسم ناعمًا وناصع البياض كما كان. عمر شويل - جدة قنبلة تفتيح سحر .. ملعقة من النشا والقهوة أقوى ماسك لتبييض البشرة والتخلص من ندبات الحبوب على وشك - ثقفني

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