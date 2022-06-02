كريم النشا لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر بالنشا، تسعد كل فتاة بالبشرة البيضاء الخالية من الشعر، حيث يسبب الشعر الزائد في الجسم الحرج للفتيات أثناء إرتداء الملابس في المنزل، كما يزيد من حالة تعرق الجسم وانبعاث روائح كريهة، لذلك ترغب جميع الفتيات في إزالة شعر الجسم بالكامل بدون الشعور بأي آلام أو الحاجة إلى أدوات مكلفة، حيث أن الإعتماد على الشفرة أو السويت تسبب آلام والتهابات للجسم، كما أن الليزر يحتاج إلى تكلفة كبيرة، لذلك يبحثن عن طرق أخري تكون بسيطة وفي متناول يد الجميع، والنشا من المكونات الممتازة التي تساعد على إزالة شعر الجسم الزائد، وتفتيح لون البشرة وجعلها أكثر بياضاً ونقائاً، لذلك سوف نوضح لكم طريقة إزالة الشعر بالنشا.

كريم النشا لإزالة الشعر الزائد

تظن بعض الفتيات والسيدات بأن عمليات إزالة الشعر لا تتم إلا من خلال السويت أو شفرات الحلاقة أو كريمات إزالة الشعر أو أجهزة الليزر، ويجهلن عن وصفة النشا السحرية لإزالة شعر الجسم بكل سهولة وبدون أي آلام أو التهابات على البشرة، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ثلاث ملاعق من النشا.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من السكر الخشن.

طريقة تحضير وصفة النشا لإزالة الشعر الزائد

عند البحث عن الوصفات التجميلية الممتازة للبشرة نجد أن النشا على قائمة هذه الوصفات، حيث يساعد على شد البشرة ومنع الترهلات وغلق مسام البشرة الواسعة، وتجديد خلايا البشرة الميتة، كما يساعد في إزالة شعر الجسم الزائد، ويمكنك استخدام النشا في إزالة الشعر من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً نضع زيت الزيتون والنشا والسكر في وعاء ونقلب جميع المكونات.

نغسل البشرة بالماء لتنظيفها من أي أتربة ونجففها وبعدها نقوم بفرد الخليط عليها.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

للحصول على نتائج سريعة يتم تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد النشا للبشرة