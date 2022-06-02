ماسك الكركم للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

ماسك الكركم للوجه ، تتعجب الفتيات عند سماع أن الكركم يساعد على تبيض البشرة الداكنة، كما يعالج جميع مشاكل البشرة، حيث يظن الكثير أنه من البهارات التى يتم إضافتها إلى الطعام فقط، ولكن تتعدد استخدامات الكركم، حيث يدخل في وصفات البشرة والشعر، ويعتبر من المكونات التى يتم إضافتها إلى الشعر لتلوينه باللون الذهبي، كما يتم إضافته إلى بعض المكونات لتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها والقضاء على البشرة الداكنة، فهو من المكونات الطبيعية الممتازة التي تساعد على حل مشاكل البشرة الداكنة، لذا يبحث الكثير عن طريقة استخدام الكركم لتفتيح لون البشرة، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة تحضير الكركم لتبييض البشرة.

ماسك الكركم للوجه

مشاكل بشرة الوجه والجسم عديدة، حيث تعاني بعض الفتيات من ظهور حب الشباب في بشرة الوجه وانتشار التجاعيد والرؤوس السوداء، وكذلك في بشرة الجسم تظهر الأماكن الداكنة، لذلك يساعد الكركم على حل جميع مشاكل البشرة، لذا يمكنك استخدامه من خلال توفير مكونات الماسك التالية.

المكونات

ملعقة من الحليب الرائب.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقتين من مسحوق الكركم صغيرتين.

قطرتين من زيت الليمون.

طريقة تحضير وصفة الكركم لتبيض البشرة

يساعد الكركم على تجميل البشرة وزيادة لمعانها، فهو من المكونات رخيصة الثمن وغير مكلفة ويحل مختلف مشاكل البشرة التى تنزعج منها كثير من الفتيات، لذا يفضل استخدامه مع المكونات السابقة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويمكنك استخدام مسحوق الكركم لتبيض البشرة من خلال إتباع ما يلي.

يتم خلط الحليب الرائب والعسل الأبيض ومسحوق الكركم وزيت الليمون في وعاء.

نضع الماسك على مكان البشرة المراد تفتيحه.

يتم تدليك الماسك على البشرة لمدة خمس دقائق وبعدها يترك على البشرة لمدة ربع ساعة.

تليها خطوة غسل البشرة بالماء الفاتر عدة مرات حتى يتم التخلص من آثار الكركم.

تليها خطوة غسل البشرة بالماء الفاتر عدة مرات حتى يتم التخلص من آثار الكركم. نكرر الماسك مرة في الأسبوع.

فوائد الكركم للبشرة