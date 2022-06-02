بلاش صبغات .. عشب سحري سر التخلص من الشيب المبكر والقضاء على الشعر الأبيض في الرأس والحواجب

قد يعاني بعض الشباب والفتيات في تلك الفترة بما يسمى بالشيب بفروة الرأس، مما يسبب لهم الحرج في كثير من الأوقات لما يعطيه من مظهر لتقدم العمر سواء للرجال أو النساء وبالتالي يؤثر سلبياً على صحتهم النفسية، ولذلك يبحث البعض عن وصفات طبيعية للانتهاء من تلك المشكلة بشكل نهائي دون التأثير على صحة الشعر، ويمكننا توضيح أفضل تلك الطرق المجربة من خلال موقعنا .. تابعونا.

وصفة الريحان لعلاج الشيب

أشارت الدراسات إلى الفائدة الكبيرة الذي يقدمها الريحان، حيث يعد من أكثر الأعشاب الطبيعية التي تستخدم للتخلص من الشيب الذي يتعرض له الشعر، كما يقلل من تساقطه.

المكونات:

كوب واحد متوسط من عشب الريحان.

ملعقة واحدة كبيرة من أكليل الجبل

طريقة التحضير والاستخدام:

أولاً: في البداية قومي بوضع كوب من الماء مع كوب من عشب الريحان في إناء، ثم ضعي الإناء على النار واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يصل إلى الغليان.

ثانياً: وبعد انتهاء المدة قومي بإغلاق النار، ثم أضيفي عليه ملعقة كبيرة من أكليل الجبل أو الروزماري، واخلطيهم بشكل سريع وجيد.

ثالثاً: وبعد ذلك قومي بترك الخليط حتى يبرد لمدة تتراوح بين ساعه أو ساعتين، واحرصي على تغطية الإناء جيداً.

رابعاً: ثم قومي بتصفية الخليط في مصفاة، حتى تتخلصي من الشوائب، ثم ضعي الخليط في بخاخ.

خامساً: وفي النهاية قومي برش الخليط على بصيلات شعرك، ثم اغسليه جيداً بالماء.

أسباب الشيب المبكر

توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الإنسان بما يسمى بالشيب المبكر عند الرجال والنساء، وتتمثل تلك الأسباب في الآتي: