ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن المجعد سيجعل شعرك ناعم وحرير بدون أي مواد كيميائية

كيراتين لفرد الشعر الخشن هو أحد الوصفات المنزلية، حيث أن الكيراتين هو نوع من أنواع البروتين المستخدم في فرد الشعر الخشن والمجعد، ومادة البروتين في الأساس تتواجد في العظام وتحت الجلد وفي الأظافر، ولكن بتطور التكنولوجيا الصناعية على مر العصور، تم تحضير مركبات صناعية تحتوي على مادة البروتين الخام، ومن هذا تم استخلاص الكيراتين الطبيعي الذي يقوم بفرد الشعر، وثبت أنه موجود داخل بعض الزيوت والأعشاب التي نقوم باستخدامها بشكل يومي، لذلك يفضل فرد الشعر بالكيراتين الطبيعي أفضل من الصناعي لعدم التسبب في ضرر لفروة الرأس.

ارخص كيراتين لفرد الشعر الخشن

يمكن عمل كيراتين طبيعي فرد الشعر الخشن من خلال بعض الأعشاب الطبيعية، حيث يتم تحضير الوصفة كالتالي:

المكونات

4 ملاعق من عشب الريحان.

5 ملاعق من عشب الزعتر.

4 ملاعق من عشب الاس.

6 ملاعق من عشب حبة البركة.

5 ملاعق من الحلبة.

6 ملاعق من عشب الميرامية.

4 ملاعق من عشب البابونج.

5 ملاعق من عشب الخزامي.

لتر ماء

طريقة التحضير

يتم غلي جميع الأعشاب السابقة في الماء جيدا لمدة 5 دقائق.

ثم يتم نقع هذا الخليط لمدة ليلة كاملة.

ثم يتم تصفية الخليط وتعبئته في زجاجة، والاحتفاظ به في الثلاجة.

يتم دهن الشعر بهذا الخليط يوميا في الصباح وفي المساء.

لا يحتاج هذا الخليط أن يشطف بالماء والشامبو.

لإضافة رائحة عطرية للخليط يمكن إضافة قطرات من زيت الياسمين أو اللافندر.

وصفة زيت جوز الهند لفرد الشعر الخشن

يمكن الاعتماد على بعض الزيوت الطبيعية لفرد الشعر، وتحضير كيراتين فعال يقضي على التموجات والتجاعيد الموجودة في فروة الرأس، حيث يتم تحضيره كالتالي:

المكونات

ربع كوب من الزيوت التالية (زيت جوز الهند- زيت الخروع- زيت إكليل الجبل- زيت الخزامى-زيت الجرجير).

نصف كوب من هلام الصبار الطبيعي.

طريقة التحضير