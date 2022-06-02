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يعد مخلل الخيار المقرمش من أفضل أنواع المخللات المنتشرة في الوطن العربي، بالإضافة إلى مخلل الليمون والزيتون الأسود والأخضر، ويتم تخليل الخيار فى برطمان مع إضافة الماء والملح وبعض المكونات الأخرى المتوفرة في كل منزل، كما يجب مراعاة أن يكون البرطمان محكم الغلق حتى لا يدخل هواء داخل البرطمان منا يفسد المخلل، بعد ذلك يترك المخلل لعدة ايام أو أسابيع على حسب الكمية، ويتم عمل مخلل الخيار بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف. مخلل الخيار المقرمش تتوفر عدة طرق مختلفة لتحضير مخلل الخيار المقرمش الشهي والطريقة اتبع الخطوات التالية:- المكونات ٥٠٠ جرام من الخيار صغير الحجم.

٣ ملاعق كبيرة من الملح الخشن، أو الملح العادي.

٢ ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

٦ فصوص من الثوم المقشر.

١٠ قرون من الفلفل الأخضر الحار.

ربع كوب من الزيت النباتي لكل كوب من الماء. طريقة التحضير اغسلي الخيار أولًا.

أحضري البرطمان وضعي كل من الخيار والثوم داخل البرطمان.

قومي بخلط الماء والخل والملح مع التقليب الجيد حتى أن يذوب الملح تمامًا.

اسكبي المحلول الملحي فوق الخيار بالتدريج.

ثم بعد ذلك أضيفي الزيت على وجه الخيار، لمنع العفن وتراكم البكتيريا.

قومي بغلق البرطمان بإحكام، ثم يترك في مكان مغلق لمدة أسبوع تقريبًا في فصل الصيف، أما في الشتاء يتم ترك البرطمان لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ٣ أسابيع. مخلل الخيار السوري المقرمش المكونات كيلو جرام من الخيار صغير الحجم جدًا أو على حسب الرغبة.

٣ ملاعق صغيرة من السكر.

١٠ فصوص من الثوم المقشر.

لتر من الماء أو على حسب الكمية.

٤ ملاعق كبيرة من الملح الصخري. طريقة التحضير اغسلي الخيار جيدًا، ثم بعد ذلك قومي بجرح الخيار بالسكين جروح بسيطة.

أحضري البرطمان وضعي به الخيار مع إضافة الثوم المقطع إلى نصفين.

اخلطي الماء والملح الصخري والسكر وقلبي جيدًا.

اسكبي هذا المحلول فوق الخيار حتى يتم تغطية الخيار بالماء.

يترك البرطمان في مكان مظلم لمدة أسبوع تقريبًا.

ينصح بعد تمام نضج الخيار قومي بنقلة من البرطمان حتى لا يصبح طري وغير مقرمش. عمر شويل - جدة بطعم مقرمش وملح مظبوط اصنعي مخلل الخيار المقرمش مثل الجاهز في يومين وطريقة عمل مخلل الخيار السوري اللذيذ جربي الان - ثقفني

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