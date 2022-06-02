ترطيب الشعر الجاف في أسبوع واحد فقط بأقوى وصفة ترطيب طبيعي

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يعد الشعر الجاف مشكلة كبيرة للكثير من الفتيات والسيدات اللاتي يعانين من صعوبة الاعتناء به. وخاصة في فصل الصيف ومع العوامل المناخية وأشعة الشمس يفقد الشعر الكثير من الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس. مما يزيد من جفاف الشعر ويفقد نعومته وترطيبه بشكل كبير. وأصبح الكثيرون الآن يبحثون عن الوصفات والطرق الطبيعية للاهتمام بالشعر وخاصة مع الأطفال. الذين يصعب التعامل بالوصفات الكيميائية المختلفة من زيوت وكريمات وطرق أخرى لضررها الكبير عليهم على المدى البعيد.
وصفة ترطيب الشعر الجاف وتنعيمه في أسبوع
تعتمد وصفة الترطيب الخاصة باليوم على مكون طبيعي واحد وأساسي في عملية الترطيب وهو الموز. حيث يعمل الموز على عمل ترطيب عميق للشعر وفروة الرأس والأطراف المتقصفة أيضا . ويحتوي الموز على الفيتامينات والمعادن المفيدة التي يحتاج اليها الشعر بشدة لذا ماسك الموز يكون مفيد ومؤثر جدا للشعر. ويمد الموز الشعر بالبروتينات والماغنسيوم والزيوت الطبيعية التي تحافظ على نعومة الشعر ورطوبته وتحميه من التضرر بالإضافة إلى ذلك يعمل الموز على زيادة كثافة الشعر وتقوية الجذور. مما يقلل من عملية تساقط الشعر. لذا المداومة عليه تعمل على ترطيب وتنعيم الشعر الجاف بشكل قوي.
الموز لترطيب الشعر
يمكن عمل ماسك الموز بمكونات بسيطة للغاية .بالطبع الاعتماد الأساسي يكون على ثمار الموز لعمل الماسك مع القليل من المكونات الأخري . والتي تعزز من الترطيب والكثافة وإصلاح الشعر المتضرر أيضا وكلها مكونات طبيعية فقط نحتاج إلى:
- 2ثمرة موز جيدة النضج
- ملعقه كبيرة من زيت الزيتون
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
كل ما عليك فعله هو هرس ثمار الموز جيدا في وعاء ثم إضافة زيت الزيتون وجوز الهند وتقليب الخلطة جيدا، بعد ذلك قومي بتقسيم الشعر إلى أربع أجزاء وقومي بوضع الماسك من الجزور وحتى الأطراف على كل جزء. من ثم بعدها قومي بتغطية شعرك بفوطه ساخنه أو باستخدام غطاء الرأس الخاص بالحمام واتركي الماسك على شعرك لمدة نصف ساعة. ومن الممكن أستخدام البونيه الحراري الخاص بحمامات الكريم لمدة خمسة عشر دقيقة. بعدها قومى بغسل شعرك جيدا بالماء البارد وكرري ذلك الماسك مرتين أسبوعيا. ستحصلي على نتيجة مذهلة من أول مرة.
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