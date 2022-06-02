طريقة عمل مخلل اللفت المقرمش على أصوله بكل تكاته وأسراره خطوة بخطوة

مخلل اللفت من أكثر المخللات التى يفضل الناس تناولها خاصة على مائدة الغذاء أو على مائدة العشاء بجوار المشويات والمقليات والساندويتشات، ويتميز مخلل أصابع اللفت بلونه الوردي المقرمش، واللفت له فوائد كثيرة لصحة الإنسان لأنه يحتوي علي الكثير من الألياف، ويساعد فى علاج نزلات البرد والإنفلونزا ويعمل على زيادة إنتاج كرات الدم البيضاء، ويحتوي أيضا اللفت على الكثير من المعادن والبروتينات والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويعمل أيضا على تطويل الشعر وتنعيمه، ويعمل أيضا على الحفاظ على لمعان وترطيب الشعر، وأكثر فائدة مهمة للفت أنه يعمل على زيادة نسبة الهيموجلوبين فى الدم، ويقضي تماما على مشكلة الأنيميا، ويفضل العديد من المصريين تناول مخلل اللفت بجوار الأكلات الشعبية مثل الفول والطعمية والمسقعة والبطاطس المقلي، ونظرا لكونه مالح لا ينصح مرضى الضغط المرتفع بتناول مخلل اللفت، وأيضا أصحاب أمراض الكلى فننصح كل الأمهات بعمل مخلل اللفت في المنزل عن طريق تقطيعه وتخليله فى برطمان به كمية من الماء والخل وزيت الزيتون وورق اللورا، ويمكن إضافة البنجر ليعيطيه اللون الوردي فيمكن تحضيره بكل سهولة وبدون وقت أو جهد، ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات فلا بد أن نبتعد عن شراء مخلل اللفت من المحلات الخارجية.

مكونات مخلل اللفت

ثلاثة ثمرات متوسطة الحجم من اللفت

كمية مناسبة من الماء

كمية مناسبة من الملح

حبة من ورق اللورا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود الحصى

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون

إثنين فص من الثوم المقطع

برطمان زجاجي

طريقة عمل مخلل اللفت