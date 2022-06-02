نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم السحري للبشرة بملعقة من الخميرة نتيجته لا تُصدق جربته 3 أيام وستندهشي من النتيجة المذهلة في المقال التالي
هناك الكثير من الفوائد التي تعود على البشرة بسبب الخميرة حيث أن كريم الخميرة للبشرة يساعد على علاج التصبغات الجلدية، كما يقوم بإخفاء الحبوب وله الكثير من الفوائد الأخرى التي تضمن لكي الجمال سيدتي، ويمكننا التعرف على فوائد وطريقة تحضير ذلك الكريم التجميلي من خلال موقعنا .. تابعونا.
فوائد كريم الخميرة للبشرة
إن كريم الخميرة للبشرة، هو مصنوع من الخميرة، ونظرا لما تحتوي عليه الخميرة من فوائد، ولذلك يساعد على نضارة البشرة بشكل كبير، ومن فوائد كريم الخميرة للبشرة ما يأتي:
- يعمل على شد البشرة وقتل جميع الميكروبات التي توجد بها.
- يحتوي على فيتامين ب، لذلك هو مهم جدا لنضارة البشرة.
- يعالج جميع الصبغات الجلدية الموجودة في البشرة.
- يساعد على القضاء على الحبوب المزعجة.
- يقلل من الهالات السوداء.
- يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.
طريقة صنع كريم الخميرة للبشرة
المكونات:
- معلقتان كبيرتان من الخميرة البيرة.
- معلقتان كبيرتان من الزبادي.
- معلقة كبيرة من عسل النحل.
- كبسولتان من فيتامين أ.
- معلقة كبيرة من ماء الورد.
طريقة التحضير:
- أولا: يتم اذابة الخميرة بشكل جيد وذلك عن طريق وضعها في بعض الماء الدافئ وتركها قليلا لبعض الوقت حتى تذوب تماما.
- ثانيا: يتم وضع الخميرة في إناء بعد ذوبانها، ثم يتم إضافة كبسولات فيتامين أ عليها.
- ثالثا: يتم مزج الخليط مع بعضه البعض والتأكد من إنه امتزج جيدا.
- رابعا: ثم يتم إضافة باقي المكونات ويتم التقليب والمزج جيدا حتى يتم الحصول على قوام يشبه قوام الكريم.
طريقة استخدام كريم الخميرة للبشرة
يمكن استخام تلك الوصفة المفيدة من خلال القياك بالآتي:
- يتم وضع كمية مناسبه على الوجه كاملا ومن الممكن استخدام الكريم على جميع أجزاء الجسم.
- ثم يتم تركه على البشرة لمدة نصف ساعة أو أكثر وذلك للحصول على نتيجة فعالة.
- ثم يتم غسل الوجه جيدا عن طريق استخدام الماء الفاتر.
- وبعد ذلك يتم غسل الوجه مرة أخرى عن طريق استخدام الغسول.
- ثم بعد ذلك يتم ترطيب البشرة جيدا ويتم فعل تلك الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع.
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