طريقة عمل الفول المدمس في البيت بكل أسراره وتكاته وبخلطة لذيذة مثل محلات الفول

الفول المدمس من الوجبات الأساسية والشعبية التي لا غنى عنه فى أي منزل، ومن أكثر الأكلات إنتشار فى مصر والعالم العربي، وغالبا يوجد طبق الفول على مائدة وجبة الإفطار بجوار طبق الطعمية وطبق البطاطس المقلي والمخللات وسلطة الخضروات فجميع الناس بلا إستثناء يقبلون على تناول الفول في وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء، ويفضل دائما الأطفال الفول ساندويتشات في وجبتهم المدرسية، ويتميز الفول بطعمة اللذيذ والشهي وعند إضافة القليل من الطحينة البيضاء وعصير الليمون والكمون وزيت الزيتون يزيد من طعمه جمالا وهذا النوع من الفول تصنعه العديد من السيدات فيمكن إضافة قليل من السجق أو البيض أو البصل أو الطماطم على حسب الرغبة، ويدخل الفول فى عمل الطعمية ويمكن عمله فول نابت، وللفول سواء المدمس أو الفول الأخضر فوائد كثيرة نظرا لأنه من البقوليات فإنه يحتوي على الكثير من البروتينات والمعادن اللازمة لنمو الجسم، ويساعد الفول على تقوية الجهاز المناعى، ويساعد الفول فى علاج فقر الدم والأنيميا ويعمل على زيادة تحفيز الهيموجلوبين.

مكونات الفول المدمس بطريقة بسيطة

نصف كيلو من الفول

ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البصل المقطع

إثنين ثمرة من الطماطم المقطع

عصير ليمونة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر

ثمرة واحدة من الجزر المقطع

طريقة عمل الفول المدمس