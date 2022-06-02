نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح واسرار مجانية لتسوية لحم الضأن ووصفات كتير مختلفة لتسويتة شيف براك في المقال التالي
مع إقتراب عيد الأضحى المبارك تبحث الكثير من السيدات عن طرق جديدة، لتقدم بها اللحم الضأن لأسرتها ولضيوفها بعيدا عن الطرق التقليدية مثل المسلوق والفتة.
وإشتهرت مصرنا الحبيبة بتقديم الفتة المصرية الشهيرة في أول أيام العيد باللحم الضأن والريش المشوية على الفحم.
اسرار تسوية اللحم الضأن وكل طرق الطهى الصحيحة
فاللحم الضأن له مذاق وطعم خاص يختلف كثيرا عن باقي أنواع اللحوم، ويدخل اللحم الضأن في الكثير من الأطعمة العربية مثل المبكبة الليبي والكسكسي المغربي والكبسة السعودي.
مكونات عمل فخذة الضأن الروستو بالخضار:
- فخذة ضاني.
- كيلو من البصل الصغير.
- أعواد من الكرفس.
- 10 فصوص من الثوم.
- 2 جزرة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.
- 4 حبات من البطاطس متوسطة الحجم ومقطعة إلى أصابع كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 5 ورقات من ورق اللورا.
مكونات تتبيلة الفخذة الضأن:
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.
- 2 كوب ونصف من الماء الساخن.
- 2 فص من الثوم الهروس الناعم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من الحبهان البودر.
- ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.
طريقة عمل فخذة الضأن الروستو بالخضار:
- نحضر وعاء كبير نضع فيه الفخذة الضأن ونقوم بعمل فتحات فيها بواسطة السكينة حتى نتمكن من تتبيلها من الداخل.
- في وعاء صغير نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود وفصوص الثوم ونخلطهم جيدا.
- نقوم بأخذ فص ثوم من وعاء التوابل ونقوم بوضعه في كل فتحة من فتحات الفخذة.
- نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير نضع فيه بهارات اللحمة والحبهان البودر وصلصة الطماطم والثوم المفروم.
- ونضيف إليهم العسل الأبيض ونقوم بمزجهم جيدا.
- ثم نقوم بوضع التتبيلة على الفخذة ونوزعها عليها جيدا من جميع الإتجاهات.
- نقوم بإدخال الفخذة الضأن في الثلاجة ونتركها لمدة ساعتين في التتبيلة.
- نقوم بإحضار صينية كبيرة وكيس حراري حجم كبير ونضيف فيه مكعبات البطاطس.
- ثم نضيف الجزر والبصل الصغير والملح والفلفل الأسود ونخلطهم جيدا.
- نقوم بوضع الكرفس وورق اللورا والفذة الضأن داخل الكيس الحراري ونقوم بإغلاقه بإحكام.
- ثم نضيف في الصينية الماء الساخن وندخل الفذة
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