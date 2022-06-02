نصائح واسرار مجانية لتسوية لحم الضأن ووصفات كتير مختلفة لتسويتة شيف براك

مع إقتراب عيد الأضحى المبارك تبحث الكثير من السيدات عن طرق جديدة، لتقدم بها اللحم الضأن لأسرتها ولضيوفها بعيدا عن الطرق التقليدية مثل المسلوق والفتة.

وإشتهرت مصرنا الحبيبة بتقديم الفتة المصرية الشهيرة في أول أيام العيد باللحم الضأن والريش المشوية على الفحم.

اسرار تسوية اللحم الضأن وكل طرق الطهى الصحيحة

فاللحم الضأن له مذاق وطعم خاص يختلف كثيرا عن باقي أنواع اللحوم، ويدخل اللحم الضأن في الكثير من الأطعمة العربية مثل المبكبة الليبي والكسكسي المغربي والكبسة السعودي.

مكونات عمل فخذة الضأن الروستو بالخضار:

فخذة ضاني.

كيلو من البصل الصغير.

أعواد من الكرفس.

10 فصوص من الثوم.

2 جزرة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

4 حبات من البطاطس متوسطة الحجم ومقطعة إلى أصابع كبيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

5 ورقات من ورق اللورا.

مكونات تتبيلة الفخذة الضأن:

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض. 2 كوب ونصف من الماء الساخن. 2 فص من الثوم الهروس الناعم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ربع ملعقة صغيرة من الحبهان البودر. ربع ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

طريقة عمل فخذة الضأن الروستو بالخضار: