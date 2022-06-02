نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر جمال بشرة اليابانين بوصفة منزلية معجزة لتبييض ونقاء البشرة وإزالة البقع الداكنة نهائياً في المقال التالي
تعتبر البشرة البيضاء من اكثر أنواع البشرات التي تجعل اي فتاة تظهر بإطلالة جميلة ورائعة، حيث ترغب العديد من الفتيات للوصول إلى بشرة بيضاء ورائعة ولامعة وتلجأ الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار البشرة إلى بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة حيث تعتبر من أشهر الإستخدامات التي تعمل على تفتيح البشرة وتلجأ إليها العديد من الفتيات هي إستخدام بعض الأجهزة التي يتم عملها في المراكز التجميلية ويتم عمل هذه الجلسات بأغلى الأسعار ومع مرور الوقت تترك آثار جانبية أخرى تعمل على ضرر وظهور تجاعيد بالبشرة، وتعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب وتتعدد الوصفات المستخدمة في تفتيح البشرة وهي الوصفات اليابانية والوصفات الكورية وغيرها من الوصفات الأخرى المتعددة.
مكونات عمل وصفة يابانية لتفتيح البشرة
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
- ربع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة يابانيه لتفتيح البشرة
- عليكي بغسل بشرتك بالماء الفاتر وبالغسول المناسب لنوع بشرتك ثم جففي بشرتك جيدا.
- أحضري طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا مع ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي مع ربع ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها.
- بعد تقليب هذه المكونات ببعضها عليكي بوضع هذه الوصفة السحرية على بشرتك واتركيها على بشرتك لمدة ساعة واحدة.
- بعد مرور الوقت سوف تلاحظين جفاف هذه الوصفة على بشرتك ثم قومي بتقشيرها وعليكي بالتوجه لغسل بشرتك بالماء البارد حتى تتخلصين من آثارها.
- بعد ذلك جففي بشرتك بقطعة من القطن وعليكي بتكرار إستخدام هذه الوصفة الجبارة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم من بداية إستخدام تلك الوصفة سوف تتمتعين ببشرة بيضاء مثل الحليب وجذابة.
- لذلك ننصح أي فتاة تعاني من إسمرار البشرة أن تقوم بإستخدام هذه الوصفة الجبارة للحصول على النتائج المرغوبة التي تحلمين بها.
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