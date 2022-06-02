سر جمال بشرة اليابانين بوصفة منزلية معجزة لتبييض ونقاء البشرة وإزالة البقع الداكنة نهائياً

تعتبر البشرة البيضاء من اكثر أنواع البشرات التي تجعل اي فتاة تظهر بإطلالة جميلة ورائعة، حيث ترغب العديد من الفتيات للوصول إلى بشرة بيضاء ورائعة ولامعة وتلجأ الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار البشرة إلى بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة حيث تعتبر من أشهر الإستخدامات التي تعمل على تفتيح البشرة وتلجأ إليها العديد من الفتيات هي إستخدام بعض الأجهزة التي يتم عملها في المراكز التجميلية ويتم عمل هذه الجلسات بأغلى الأسعار ومع مرور الوقت تترك آثار جانبية أخرى تعمل على ضرر وظهور تجاعيد بالبشرة، وتعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب وتتعدد الوصفات المستخدمة في تفتيح البشرة وهي الوصفات اليابانية والوصفات الكورية وغيرها من الوصفات الأخرى المتعددة.

مكونات عمل وصفة يابانية لتفتيح البشرة

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة يابانيه لتفتيح البشرة