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تتعدد الوصفات المستخدمة في تفتيح البشرة ومنها مايستخدم الفتيات الوصفات الطبيعية أو المستحضرات التجميلية التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل، حيث تعتبر البشرة هي من اكثر الأشياء التي يجب علينا أن نحافظ عليها لأنها هي التي تعطي سر جمال أي فتاة وتعتبر البشرة اكثر حساسية لذلك علينا بأن نقوم بإستخدام وصفات لا تسبب اي أضرار للبشرة ومن المعروف عادة ان المستحضرات التجميلية تحتوي على مواد كيميائية تعمل على حساسية البشرة بشكل ملحوظ وتجعل مظهر الوجه غير مقبول وتعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات التي تجعل البشرة بيضاء وجميلة ويمكننا إستخدام وصفات طبيعية عديدة تعمل على إعطائك الحلم الذي تحلمين به. مكونات عمل وصفة القرنفل والنشا لتبييض الوجه ملعقتان كبيرتان من القرنفل.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة عمل وصفة القرنفل والنشا لتبييض الوجه قومي بغسل بشرتك بالماء البارد وعليكي بإستخدام الغسول المناسب لنوع بشرتك.

بعد الحصول على البشرة النظيفة قومي بتحضير هذه الوصفة الجبارة هي تحضير وعاء وضعي به ملعقتان كبيرتان من القرنقل مع ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا وقومي بتقليب النشا والقرنفل ببعضهما.

بعد تقليب النشا والقرنفل ببعضهما تماما قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز الحلو وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وأخلطي هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح ذات قوام كثيف وجيد.

بعد الحصول على ذلك القوام الجيد قومي بوضع هذه الوصفة الجبارة على بشرتك واتركيها لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذه الوصفة تماما من على بشرتك.

بعك فرك هذه الوصفة قومي بغسل بشرتك بالماء البارد ثم جففيها وإستخدمي ماء الورد بعد ذلك لغلق مساك الوجه وكرري عمل وإستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال عشرة ايام فقط سوف تحصلين على أفضل النتائج التي تحلمين الوصول إليها. عمر شويل - جدة بخلطة القرنفل والنشا أحصلي على وجه أبيض خالي من أي بقع غامقة وتصبغات من أول مرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخلطة القرنفل والنشا أحصلي على وجه أبيض خالي من أي بقع غامقة وتصبغات من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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