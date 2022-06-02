وصفة هندية قوية وفعالة لتطويل وتكثيف الشعر لحد كعب رجلك لنمو بدون توقف

تتمتع الفتيات الهنديات بالشعر الطويل الناعم الذي يبدو بشكل جميل وملحوظ حيث يعتبر هذا الشعر من اكثر الأشياء التي تجعل أي فتاة تظهر بشكل مقبول ورائع ويمثل الشعر الطويل والناعم زينة وجمال كل إمراة لذلك علي اي فتاة أو سيدة أن تعمل على الإهتمام والمحافظة عليه، ونلاحظ البعض من الفتيات والسيدات يعانون من مشكلة خشونة الشعر وتقصفه ووجود العديد من المشكلات الأخرى وترجع وجود هذه المشكلات إلى إستخدام بعض الإستخدامات الغير مرغوبة إستخدامها ووضعها على الشعر لذلك علينا يإستخدام وصفات طبيعية حتى نتمكن من حل مشكلة قصر الشعر التي تعاني منها البعض من الفتيات، وتعتبر الوصفات الهندية من الوصفات التي تعطي أفضل النتائج التي تريد الكثير من الفتيات للوصول إليها حيث تعتبر وصفة البيض أو وصفة الأرز أو النشا وغيرها من الوصفات الأخرى المتعددة.

مكونات عمل وصفة هندية لإطالة الشعر

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من المياة الغازية.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

طريقة عمل وصفة هندية لإطالة الشعر