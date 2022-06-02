نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية قوية وفعالة لتطويل وتكثيف الشعر لحد كعب رجلك لنمو بدون توقف في المقال التالي
تتمتع الفتيات الهنديات بالشعر الطويل الناعم الذي يبدو بشكل جميل وملحوظ حيث يعتبر هذا الشعر من اكثر الأشياء التي تجعل أي فتاة تظهر بشكل مقبول ورائع ويمثل الشعر الطويل والناعم زينة وجمال كل إمراة لذلك علي اي فتاة أو سيدة أن تعمل على الإهتمام والمحافظة عليه، ونلاحظ البعض من الفتيات والسيدات يعانون من مشكلة خشونة الشعر وتقصفه ووجود العديد من المشكلات الأخرى وترجع وجود هذه المشكلات إلى إستخدام بعض الإستخدامات الغير مرغوبة إستخدامها ووضعها على الشعر لذلك علينا يإستخدام وصفات طبيعية حتى نتمكن من حل مشكلة قصر الشعر التي تعاني منها البعض من الفتيات، وتعتبر الوصفات الهندية من الوصفات التي تعطي أفضل النتائج التي تريد الكثير من الفتيات للوصول إليها حيث تعتبر وصفة البيض أو وصفة الأرز أو النشا وغيرها من الوصفات الأخرى المتعددة.
مكونات عمل وصفة هندية لإطالة الشعر
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد من المياة الغازية.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
طريقة عمل وصفة هندية لإطالة الشعر
- قومي بتمشيط شعرك جيدا بالمشط الخشبي ثم عليكي بعمله إلى نصفين ثم قومي بتجهيز هذه الوصفة.
- أحضري وعاء كبير وضعي به ثلاث حبات من البيض مع ملعقة واحدة كبيرة من النشا وقومي بخفق البيض مع النشا جيدا حتى يتداخلو ببعضهما تماما.
- بعد ذلك قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع وقومي بتقليب هذه المكونات حتى تتجانس تماما.
- بعد تجانس هذه المكونات عليكي بوضعها على شعرك وفي فروة الرأس كاملة وفي بين البصيلات ثم عليكي بصب كوب واحد من المياة الغازية في الشعر وعليكي بدعك المياة الغازية في فروة الراس مع الوصفة التي قومنا بإضافتها أولا.
- بعد الدعك الجيد عليكي بترك هذه الوصفة على شعرك لمدة ساعة واحدة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب لكي حتى تتخلصين من رائحة وآثار هذه الوصفة وعليكي بتكرار إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال عشرة أياك فقط تلاحظين أفضل النتائج.
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