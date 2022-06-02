نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة المكرونة المبكبكة البدوية باللحم باسلوب جديد وسريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مكرونة المبكبكة، تعتبر المكرونة المبكبكة من المأكولات الشهية المنتشرة في دولة ليبيا بكثرة بالإضافة إلى المزيد من الدول العربية الأخرى.

وعلى الرغم من ذلك فتجهلها الكثير من السيدات ومن خلال مقالنا التالي خطوات تحضير مكرونة المبكبكة خطوة بخطوة.

طريقة عمل المبكبكة باللحم المفروم البدوية

فأهم ما يميزها نكتها المميزة وطريقة تحضيرها السهلة والبسيطة فهي من المأكولات الغريبة التي تقدم في الكثير من المطابخ.

طريقة تحضير مكرونة المبكبكة باللحم

يتم تحضير مكرونة المبكبكة بمقادير بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:

كيلو من المكرونة. مرقة لحمة. ملح. فلفل أسود. كزبرة ناشفة. بهارات. زيت. سمنة. مكعبات صغيرة من البصل. فص من الثوم المفروم. ملعقتان من الصلصة الحمراء.

خطوات التحضير:

يتم تحضير مكرونة المبكبكة بخطوات سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

أولًا يتم الحصول على حلة ويتم رفعها على النار ثم يتم إضافة كلًا من الزيت والسمنة.

بعد ذلك يتم إضافة البصل المقطع ويتم تحميره لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

القيام بوضع كلًا من الثوم والكزبرة الناشفة ويتم تتبيها بالملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك يتم تقليبهم ويتم وضع اللحم ويتم تشويحه لحين أن يتغير لونه.

ثم يتم وضع الصلصة الحمراء مع إضافة عصير الطماطم ويتم تركه لحين أن يتسبك.

بعد ذلك يتم سلق المكرونة ثم يتم تصفيهم وبعد ذلك يتم إضافتها إلى الصلصة ثم يتم ترك المكونات لحين أن تغلى مع بعضها البعض ثم يتم وضعها في طبق التقديم وتقدم إليكم وبالهناء والشفاء عليكم.

طريقة تحضير المبكبكة بالجمبري

يتم تحضير المبكبكة بالجمبري بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم المقادير:

كيلو من المكرونة. نصف كيلو من الجمبري المقشر. بصلة. ثوم مفروم. ثلاثة ثمرات من الطماطم. صويا صوص. خل. ملح. فلفل أسود. كسبرة. كمون.

خطوات التحضير:

تعتبر المبكبكة بالجمبري من المأكولات ذات المذاق الشهي التي يتم تحضيرها بكل سهولة وبسرعة للغاية.

فالمكونات سهلة الشراء ومتوفرة في المطبخ بصورة دائمة ويتم تحضير المبكبكة بالجمبري والمكرونة بخطوات بسيطة للغاية.

وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات: