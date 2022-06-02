قنبلة كريم نضارة البشرة كنز رباني عظيم ومن أول استعمال فوري وتحدي

قنبلة كريم نضارة البشرة، من اهم الوصفات التي تساعد علي تفتيح البشرة 7 درجات فوري، حيث تبحث كل فتاه عن بشرة ناصعة البياض وخالية من اي عيوب وتفضل استخدام الكريمات الجاهزة، وتأثر بالسلب علي البشرة لأنها تحتوي علي مواد ضارة وكيمائية، ولذلك انصح كل فتاه باستخدام الكريمات المصنوعة داخل المنزل بمكونات طبيعية دون مواد ضارة بالبشرة، واليوم نقدم لكم كريم طبيعي لجميع انواع البشرة سوا كانت دهنيه او جافة او حساسة، ونقدم من خلال موقع ثقفني في مقالنا هذا على طريقة عمل قنبلة كريم نضارة البشرة لتفتيح وتقشير البشرة 7 درجات فوري من اول استعمال.

مكونات قنبلة كريم نضارة البشرة لتبييض 7 درجات

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المستحضر داخل المنزل وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من كريم البانثينول.

معلقتين من نشا الذرة.

معلقة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم علي طريقتنا الخاصة تحضير أفضل كريم نضارة للبشرة والتفتيح الرهيب بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ثم نضع بداخله كريم البانثينول ونضف علية النشا والحليب البودرة وعصير الليمون والقليل من ماء الورد. ثم نخلط المكونات جيد حتي يصبح لدينا خليط متجانس. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه جيدا حتي يصبح نظيف تماما. ونضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة. ثم بعد انتهاء الوقت نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة في التفتيح بفضل الله.

ماسك النشا والبانثينول لتبييض الوجه

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي يمكن من خلالها عمل ماسك النشا والبانثينول الرقبة وهي كالآتي:-

معلقة من النشا.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من جيل صبار.

معلقة من الدقيق.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة بسيطة جدا لتحضر الماسك بخطوات سهلة جدا وهي كالتالي:-