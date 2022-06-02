طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومظبوط احلي من الجاهز واوفر بكتير

الحلاوة الطحينية من أهم الحلويات المميزة التي يحبها جميع الناس، وخاصتًا الأطفال، فلها طعم جميل وبها الكثير من الفوائد فهي تحتوي على السمسم الذي يمنح الجسم الطاقة والنشاط التي يحتاجها خلال اليوم، كما أنه يعتبر من أهم الأكلات التي يتم تناولها كوجبة إفطار أو كوجبة مدرسية مميزة في ساندوتشات لذيذ،. لذلك أصبح يهتم العديد من الأمهات بعمل الحلاوة الطحينية في المنزل بدلًا من شرائها ولذلك سوف نعرض خطوات تحضيرها بكل سهولة.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل

الحلاوة الطحينية تحتوي على مكونات في متناول أيدي الجميع، لذلك فهي غير مكلفة، واذا تم تحضيرها في المنزل سوف تصبح مثل الجاهزة بالافضل، وخطوات التحضير كالآتي:

المكونات

٢كوب من السمسم الأبيض.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت.

كوب من السكر الناعم.

كوب كبير من اللبن البودرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من المكسرات المختلفة المجروشة.

طريقة التحضير