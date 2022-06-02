نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومظبوط احلي من الجاهز واوفر بكتير في المقال التالي
الحلاوة الطحينية من أهم الحلويات المميزة التي يحبها جميع الناس، وخاصتًا الأطفال، فلها طعم جميل وبها الكثير من الفوائد فهي تحتوي على السمسم الذي يمنح الجسم الطاقة والنشاط التي يحتاجها خلال اليوم، كما أنه يعتبر من أهم الأكلات التي يتم تناولها كوجبة إفطار أو كوجبة مدرسية مميزة في ساندوتشات لذيذ،. لذلك أصبح يهتم العديد من الأمهات بعمل الحلاوة الطحينية في المنزل بدلًا من شرائها ولذلك سوف نعرض خطوات تحضيرها بكل سهولة.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل
الحلاوة الطحينية تحتوي على مكونات في متناول أيدي الجميع، لذلك فهي غير مكلفة، واذا تم تحضيرها في المنزل سوف تصبح مثل الجاهزة بالافضل، وخطوات التحضير كالآتي:
المكونات
٢كوب من السمسم الأبيض.
كوب من الدقيق الأبيض.
كوب من الزيت.
كوب من السكر الناعم.
كوب كبير من اللبن البودرة.
رشة ملح.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
كوب من المكسرات المختلفة المجروشة.
طريقة التحضير
- في البداية يتم تحميص السمسم الأبيض جيدًا حتى يتغير لونه إلى الذهبي.
- بعد ذلك يتم طحن السمسم في المطحنة الكهربائية حتى يصبح ناعم مثل الدقيق.
- اخلطي الدقيق بالسمسم الان حتى يتجانس مع بعض.
- أضيفي المكونات في الخلاط وهي السمسم المخلوط بالدقيق ويتم إضافة الملح، والفانيليا واللبن البودرة أيضًا حتى تتجانس مع بعض المكونات جيدًا، ثم يتم إضافة الزيت بشكل تدريجي.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة متماسكة جيدًا.
- احضري قالب مناسب.
- بطني القالب بورق زبدة.
- أضيفي طبقة من المكسرات.
- اخرجي الحلاوة من الخلاط، ثم يتم اضافتها على المكسرات، و قومي بتسويتها في القالب بشكل يدوي.
- كما أنه ادخلي القالب في الثلاجة لمدة يومين حتى تصبح متماسكة ثم يتم تقطيعها وتقديمها في اي وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في البيت ثقيل ومظبوط احلي من الجاهز واوفر بكتير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.