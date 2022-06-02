نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرد الشعر في دقائق بدون تكاليف وعلى ضمانتي ضعيها مرة على شعرك مجربة 100% في المقال التالي
من الأقوال المنتشرة “زينة المرأة شعرها” لذلك تبحث أغلب السيدات عن ما يفيد شعرها ويجعله ناعما وطويلا، وقد يلجأ بعض السيدات إلى منتجات تحتوي على مواد كيميائية بأموال كثيرة، ومع ذلك لا تعطي النتيجة المطلوبة، ولكن هناك بعض السيدات التي يبحثون عن طرق طبيعية للحفاظ على نعومة شعرها دون دفع أي تكاليف، ومن خلال هذا المقال نوضح طريقة طبيعة وسهلة للعناية بالشعر.
طريقة فرد الشعر بدون تكاليف في المنزل
أهم ما يبحث عنه السيدات هو طريقة سهلة وسريعة للعناية بالشعر وبدون تكاليف، وذلك للحصول على شعر ناعم وصحي.
- يتم إحضار زيت زيتون، ومن الممكن استخدام أي من الزيوت التالية سواء كانت زيت سمسم أو زيت اللوز.
- يتم تسخين زيت الزيتون لمدة 20 ثانية على النار أو في الميكروويف.
- ضعي زيت الزيتون الدافئ على فروة رأسك لمدة 20 ثانية، ثم قم بالتدليك جيدا.
- ابدأ بعد ذلك بتمشيط شعرك جيدا لتوزيع الزيت بالتساوي على شعرك.
- أحضر منشفة مبللة بماء ساخن، وقم بتغطية شعرك لمدة 40 دقيقة.
- بعد انتهاء المدة قم بغسل شعرك بشامبو مع الاستمرار في تدليكه بمشط ذات أسنان واسعة.
طريقة الكرفس للاهتمام بالشعر في المنزل
الكرفس من الخضروات التي تحتوى على فوائد صحية كثيرة، والتي يجهل الكثير أهميتها، كما أنه يحتوى على الكثير من الفوائد للشعر.
- يتم تقطيع أوراق الكرفس إلى قطع صغيرة.
- بعد تقطيعه قم بوضعه في وعاء كبير، وضع عليه القليل من الماء.
- اترك منقوع الكرفس لمدة يوم واحد، حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.
- بعد ذلك قم بأخذ منقوع الكرفس، ورشه على فروة رأسك وشعرك.
- اترك الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل.
- وبعد ذلك قم بغسل شعرك جيدا بالشامبو.
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