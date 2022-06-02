نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الزبدة الشهي في المنزل لأحلى سناك في المقال التالي

يعتبر البسكويت بكل أنواعه من المقبلات الشهية لدي الكثير من الناس وبالأخص لدى الأطفال، ويعد البسكويت من المقبلات التي من الملائم تقديمها مع المشروبات الساخنة مثل الحليب والشاي والقهوة وبعض من العصائر الفريش، وتصنف طريقة بسكويت الزبدة من الوصفات البسيطة والاقتصادية والتي من السهل جدا عملها في المنزل بأقل التكاليف، وتعتبر الزبدة من المواد التي لها فوائد غذائية مفيدة للجسم فهي ما تقوم بإعطاء البسكويت قوام ومذاق جيد وشهي، وأن الزبدة أيضا تعتبر من المواد التي يوجد بها الكثير من المعادن مثل الكالسيوم والبروتينات والصوديوم ومضادات الأكسدة التي تقوم بمنع الكثير من الأمراض داخل الجسم. مقادير عمل بسكويت الزبدة بالمنزل والآن سنوضح لكم كيفية عمل بسكويت الزبدة بأقل التكاليف في المنزل وهي: أربعة أكواب من الطحين الأبيض.

نصف كوب من نشا الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاثة بيضات كبيرة الحجم.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا البودر أو السائلة.

كوب كامل من الزبدة.

كوب ونصف من السكر الأبيض المطحون.

بعض الحلوى للتزيين. خطوات تحضير بسكويت الزبدة في المنزل قومي بوضع السكر الأبيض المطحون والزبدة معا في إناء وضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يمتزجا ويعطوا خليط فاتح اللون.

قومي بزيادة بيضة واحدة ثم قومي بخلطها مع الخليط، ثم قومي بإضافة البيضة الأخرى وضربها أيضا مع الخليط وإضافة ملعقتين الفانيليا لهم.

ثم تقومي بإحضار إناء آخر وتقليب الطحين الأبيض والنشا والبيكنج بودر معا.

ثم نقوم بإضافة هذا الخليط مع الخليط السابق وذلك بالتدريج مع استمرار تقليب المزيج، واستمري في الخلط والتقليب حتى تحصلي ويصل الخليط معك إلى مزيج كريمي.

قومي بعدها بوضع العجين في مكبس البسكويت والبيتي فور وتشكيل العجين بشكل متساوي في صينية تم وضع ورقة زبدة بها، وإذا لم يكن لديك هذا المكبس قومي عندها بترك الخليط في الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة ثم أخرجيها وقومي بتشكيل العجين كما تريدين.

بعدها قومي برش القليل من السكر على وجه العجين المتشكل.

تقومي بإحماء الفرن من قبلها على درجة حرارة 180 درجة، وبعد تسخين الفرن قومي بإدخال الصينية على الرف الوسط حتى تصل إلى اللون الذهبي.

قومي بعدها بإخراجها من الصينية وتقديمها في الأطباق بجانب المشروبات. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الزبدة الشهي في المنزل لأحلى سناك - ثقفني

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