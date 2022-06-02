تعرفى على طريقة صينية البطاطس بقطع الفراخ على أصولها بطريقة صحية ومكونات بسيطة

من الاكلات الشعبية التقليدية التى تقدم فى جميع المناسبات العائلية وخصوصاً الافراح انها صنيه البطاطس بقطع الفراخ اللذيذه التى تحتوى على عناصر غذائية عالية، لإمداد الجسم الطاقة لاحتوائها على النشويات والدهون المشبعة التى تعمل على بناء العضلات، فالكثيرون يفضلون تناول هذه الوجبة المتكاملة التى تصلح كوجبة غداء او عشاء تمنح الجسم الشعور بالشبع والراحة لفترة طويلة فهى لها فوائد صحية عديدة مثل تنظيف الكلى من الأملاح والحصوات الرملية، تقوية العظام والمفاصل والحفاظ على أنسجة الجسم الداخلية وسهولة تدفق الدم بصورة طبيعية داخل الجسم وتنشيط الجهاز العصبى، لذلك نقدم لكى الطريقة المظبوطه لإعداد صنيه البطاطس بقطع الفراخ بمكونات ومستلزمات بسيطة غير مكلفة وضمان الطعم والمذاق الطيب لهذه الوجبه المتكاملة التى تعتبر من احلى واطيب الاكلات الشعبيه المصريه التى يمكن طهيها بوقت قصير وتقديمها للعائله .فالبطاطس هو افضل الخضروات التى توجد داخل كل منزل لأنه يدخل فى العديد من الاكلات السريعة فوجبه البطاطس هى اجمل الوجبات المفضلة لدى الأطفال والكبار فهم يفضلونها باستمرار بجانب الاكلات اليومية خاصه الوجبات السريعة، فإنه من الخضروات البسيطة التى تتوفر بسعر بسيط ومناسب للجميع للاستفادة من فوائده وطعمه المتميز، لهذا نقدم لكى هذه الوجبة الصحية المفيدة للجسم التى لها طعم وطريقة سريعه لتحضيرها فى وقت قصير جدا .

من اشهر الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون المشبعة هى صنيه البطاطس بقطع الفراخ التى تعتبر وجبة غذائية عالية ولها فوائد صحية متعددة، فهى تتكون من الكثير من الخضروات الصحية والفراخ الذى يعتبر من اجود انواع اللحوم المفيدة للجسم الغير ضاره بالصحه العامه، فيمكنك اعداد صنيه البطاطس بالفراخ فى وقت قصير بدون اى مجهود أو تكلفة وتقديمها للعائله كوجبة اساسيه .

طريقه عمل صينية البطاطس بالفراخ

مكونات صينيه البطاطس:

فرخه كامله مقطعه مكعبات أو حسب الرغبة

نصف كيلو بصل شرائح

فلفل حار وفلفل رومى

طماطم شرائح

نصف ملعقه صغيره من الملح ونصف ملعقة من الفلفل الاسود

ملعقه كبيره كثبره جافه

3فصوص ثوم شرائح صغيره

ملعقتين سمنه او زبده

طريقه تحضير صنيه البطاطس بالفراخ: