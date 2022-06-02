وصفة منقوع القرنفل لعلاج الربو وتنقية الرئة ومطهر للفم واللثة ومسكن للآلم في 15 يوم

القرنفل له الكثير من الفوائد الصحية التي قد يجهلها الكثير من الناس، فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم، لبس ذلك فقد فهو يعتبر مسكن للألم طبيعي وامن ويساعد في التخلص من آلام الأسنان والتهاب اللثة، كما أنه يساعد في التخلص من أمراض الصدر والجهاز التنفسي مثل الشعب والربو والسعال والآن في هذا المقال سوف نتعرف على أهم فوائد القرنفل، وكيفية تحضيره وتناوله.

منقوع القرنفل لعلاج الجهاز التنفسي

القرنفل من أهم فوائد أنه يساعد في تنقية الرئة، كما أنه يساعد في التخلص من السعال والربو، وطريقة استخدامه كالآتي:

يتم وضع القرنفل في كوب من الماء المغلي وتغطيته وتركه من الليل وحتى الصباح ثم تناوله على الريق مرة وفي المساء مرة أخرى.

كما يمكن أن يتم وضع كمية مناسبة من القرنفل في الماء وترفع الماء على النار ثم يترك حتى يبرد قليلًا ويتم تناوله ويتم تكرار هذه الطريقة مرتين مرة صباحًا ومساءً.

كما يمكن خلط القرنفل مع كوب حليب وتسخينه جيدًا على النار ثم تناوله فهذا الخليط له الكثير من الفوائد التي يحتاج لها الجسم.

تناول القرنفل لعلاج اللثة والتخلص من آلام الأسنان

القرنفل عبارة عن مخدر طبيعي له الكثير من الفوائد لصحة الأسنان، ويتم استخدامه كالأتي:

يمكن استخدام منقوع القرنفل كنوع من الغسول الفموي على صباحًا ومساءً.

كما يمكن مضغ حبة من القرنفل مثل اللبان فيعطي نتائج رائعة.

فوائد القرنفل للجسم

القرنفل العديد من الفوائد الصحية وهي كالآتي: