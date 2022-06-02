أسهل طريقة لتنظيف الكرشة بقرصين أسبرين بسرعة صاروخ لن تتوقفي عن استخدامها

الكرشة من ضمن الأكلات المفضلة لدى الكثير وخاصة في مصر، ولكن تنظيف الكرشة هو أمر متعب لدي السيدات جميعهن، حيث تأخذ وقتاً كثيراً ومجهودا أكثر، ولكن من طرق تنظيف الكرشة الجديدة والذي انتشرت مؤخراً هو تنظيفها باستخدام الأسبرين، ومنذ معرفة هذا الحل والجميع يبحث عن الطريقة الصحيحة لتنظيف الكرشة بالأسبرين، فهي طريقة سهلة ومنجزة للوقت وغير متعبة، وفي حال عدم توافر الأسبرين يمكن استخدام الريفو بدلا منه والنتيجة في التنظيف هي نفسها وهو متوافر بالصيدليات.

تنظيف الكرشة بالأسبرين

بعد انتشار تلك الفكرة، قال رواد التواصل الاجتماعي أنها من الممكن أن تكون ضارة على الصحة، ولكن اهتمت دكتورة شيرين علي زكي مفتشة اللحوم أن توضح أنه لا يوجد أي خطر تجاه استخدام هذه الحيلة، بل إنها من أفضل طرق التنظيف حيث تنظف أغشية الكرشة من الداخل وتحافظ على فوائد الكرشة الداخلية كلها.

طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين