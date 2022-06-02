نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتنظيف الكرشة بقرصين أسبرين بسرعة صاروخ لن تتوقفي عن استخدامها في المقال التالي
الكرشة من ضمن الأكلات المفضلة لدى الكثير وخاصة في مصر، ولكن تنظيف الكرشة هو أمر متعب لدي السيدات جميعهن، حيث تأخذ وقتاً كثيراً ومجهودا أكثر، ولكن من طرق تنظيف الكرشة الجديدة والذي انتشرت مؤخراً هو تنظيفها باستخدام الأسبرين، ومنذ معرفة هذا الحل والجميع يبحث عن الطريقة الصحيحة لتنظيف الكرشة بالأسبرين، فهي طريقة سهلة ومنجزة للوقت وغير متعبة، وفي حال عدم توافر الأسبرين يمكن استخدام الريفو بدلا منه والنتيجة في التنظيف هي نفسها وهو متوافر بالصيدليات.
تنظيف الكرشة بالأسبرين
بعد انتشار تلك الفكرة، قال رواد التواصل الاجتماعي أنها من الممكن أن تكون ضارة على الصحة، ولكن اهتمت دكتورة شيرين علي زكي مفتشة اللحوم أن توضح أنه لا يوجد أي خطر تجاه استخدام هذه الحيلة، بل إنها من أفضل طرق التنظيف حيث تنظف أغشية الكرشة من الداخل وتحافظ على فوائد الكرشة الداخلية كلها.
طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين
- قومي بملء قدر كبير بالماء ونضعه على النار.
- بعد ذلك قومي بوضع الكرشة بعد أن يسخن الماء وتركها حوالي عشر دقائق.
- سخني ماء آخر على النار وضعي فيه حوالي ثلاثة أقراص أسبرين أو ريفو المتواجد.
- أخرجي الكرشة من الماء الأول وضعيها في الماء والأسبرين.
- نتركها حتى يمر عليها خمس دقائق ثم نخرجها ونبدأ بإزالة الطبقة المتسخة الموجودة عليها إما بالسكين أو بمعلقة.
- وبعد أن تبرد الكرشة ستلاحظين الفرق وتحول لونها إلى الأبيض.
- اغسلي الكرشة جيداً ثم في إناء به ماء دافئ ضعيها فيه.
- ضعي معهم القليل من الخل والليمون والملح للتأكد من تنظيفها والتخلص من أي روائح ليست جيدة.
- كما أنه بعد نقعها حوالي ساعتين تصلح بعدها صالحة للاستخدام والطهي، ويمكنك طهيها بالطريقة التي تحبيها.
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