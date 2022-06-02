وصفات طبيعية لإزالة البقع الداكنة من الجسم تمنحك تفتيح فوري ودائم لبشرة مشرقة ومشدودة

تعد الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق فى علاج البقع الداكنة التى توجد فى الجسم نتيجة استخدام بعض الطرق التقليدية التى تؤدى إلى غمقان واسمرار الاماكن الحساسة، فتعد الوصفات الطبيعية من الطرق الممتازة فى حل جميع مشاكل البشرة وعلاج التصبغات الموجودة فى الجلد، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل ماسك طبيعى لتفتيح البقع الداكنة من الجسم بطريقة سهلة وبسيطة.

وصفة الحناء البيضاء لإزالة البقع الداكنة من الجسم

المكونات:

معلقتين كبار من الحناء البيضاء.

معلقة كبيرة من الجلسرين.

معلقة زيت ماء ورد.

معلقة صغيرة من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر بوله صغيرة ونضع بداخلها الحناء البيضاء والجليسرين وزين ماء الورد والحليب ونعجنهم للحصول على عجينة متماسكة ولينة.

نقوم بعمل شاور للجسم بالماء الدافئ لتفتيح الجسم ونضع الماسك على كامل الجسم ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

نغسل الجسم بالماء الفاتر فقط، ثم ندهن الجسم بزيت جونسون أو زيت جوز هند لترطيب البشرة.

هذه الوصفة رائعه لترطيب الجسم والحفاظ على نضارة البشرة، كما أنها تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وإعطاء الجسم والبشرة النعومة والتفتيح، كما أنها تزيل البقع الداكنة من على الجسم لاحتوائها على الحناء البيضاء الممتازة فى تفتيح البقع الداكنة و الاسمرار الموجود على البشرة وتحتوي أيضاً الوصفة على زيت الورد الممتاز فى تفتيح البشرة والذى يعطى البشرة الرائحة المميزة العطرية.

وصفة النشا والزبادي لتفتيح الجسم وإزالة البقع الداكنة

المكونات:

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة زبادى كبيرة.

معلقة ليمونة صغيرة.

معلقة ماء ورد صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها معلقة زبادى كبيرة ثم نضيف النشا والليمون وماء الورد ونخلطهم جيداً.

نضع هذه الخلطة على بشرة الجسم ونتركها لمدة عشر دقائق، ثم يشطف الجسم بالماء الفاتر فقط.

نكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على بشرة متوهجة وفاتحة.

هذه الوصفة من الوصفات الممتازة فى تفتيح لون الجسم والتخلص من البقع الداكنة وشد البشرة لاحتوائها على مكون النشا الطبيعي الذي يعمل على ازاله الجلد الميت المتراكم من على البشرة وعلاج التصبغات الموجودة بالجسم.