طريقة عمل خبز الحليب الهش بالعجينة اليابانية خفيف مثل القطن بطعم شهي لا يقاوم

يعد خبز الحليب من أشهى وأطعم أنواع الخبز، لما له من طعم خفيف ومذاق لذيذ وهش، ويعد من أسهل الوصفات التى تقدم مع الجبن وشرائح الطماطم والخيار، فهو يعد من أخف الوجبات التى تقدم فى الفطار مع كوب الشاى، لذلك سوف نعد وصفة عمل الخبز الحليب الهش بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى إعدادها فى المنزل.

طريقة عمل خبز الحليب الهش

المكونات:

2 كوب من الدقيق.

بيضة.

نصف كوب حليب.

معلقة كبيرة من الخميرة.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الحليب المجفف.

رشة ملح.

ربع كوب من الزبدة.

طريقة التحضير:

نحضر بولة كبيرة ونضع بداخلها الدقيق والملح والخميرة الفورية والحليب المجفف

فى بولة أخرى نضع الزبدة والسكر بواسطة المضرب الكهربائي ونخلطهم جيداً ونضع البيضة ونستمر فى التقليب للحصول على قوام كريمي هش ونضع الخليط على الدقيق ونضع الحليب ونقلب حتى نحصل على عجينة لينة وهشه.

نقوم بتغطية العجين ونتركها لمدة نصف ساعة على درجة حرارة الغرفة.

نقوم بتشكيل العجين على شكل دوائر صغيرة كخلية النحل ونقوم بوضعه على ورق الزبدة ويدهن الوجه بالحليب والبيض ويدخل الفرن على درجة حرارة 180، ثم نتركه لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

يضع تحت الشوايه ليكتسب اللون الذهبي المميز.

يخرج من الفرن ويغطى حتى يحتفظ بخفيه وهشاشة طعمه.

يقدم مع شرائح الجبن والخيار في وجبة الفطار أو العشاء كما يمكن وضع أي حشوة مفضلة لديك بداخله.

يعد من أسهل الوصفات المتميزة فى إعداد الإفطار الخفيف، حيث أنه يتميز بطعمه الهش الذى يضيف للطعم المذاق الحلو والفريد، فيعد خبز الحليب من العجين القطنى الذى يكتسب الطعم المميز والرائحة الخاصة بها، حيث أن خبز الحليب يحتوى على الحليب المجفف والحليب السائل الذى يكسب العجين الطعم الشهى والمذاق الطرى، كما أنها تعد من الوصفات السهلة فى التحضير ومكوناتها بسيطة ومتوفرة وموجود فى كل مطبخ، لذلك ننصحك سيدتى بعمل خبز الحليب لأولادنا بطريقة سهلة وبسيطة ومميزة يحبونها الأطفال ويرغبون فى تناوله باستمرار لما له من طعم ومذاق لذيذ، كما أن مكوناته بسيطة تسهل عليكى إعدادها.