نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي الكبة المقلية باللحمة المفرومة والبطاطس الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم في المقال التالي

الكبة المقلية باللحمة المفرومة والبطاطس من أحلي وأطعم أنواع المقليات المحببه لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والتي ينتشر تناولها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير والتي يتم تناولها في جميع أوقات اليوم بشكل جيد، حيث الكبة تعتبر أحد أهم وأحلي الأطباق الرئيسية علي مائدة الطعام بشكل عام والذي يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بجانب البطاطس المقلية والمكرونة الاسباجيتي والكاتشب والسلطة بجميع انواعها المتنوعة، كما أن هناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل الكبة الشهية، ولذلك نقدم لكم سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لعمل أحلي وأطعم كبة مقلية باللحمة المفرومة والبطاطس. طريقة عمل الكبة المقلية باللحمة المفرومة ومكوناتها المكونات نصف اللحمة البقري المفرومة.

ملعقتين سمن.

ثلاث اكواب من البرغل المطحون.

ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

ملعقة صغيرة بصل بودره.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفله.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

ثلاث اكواب ماء مغلي.

ثلاث حبات بطاطس مسلوقه.

ملعقتين كبيرتين نشا.

بصلتين مبشورتين.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

زيت للقلي. طريقة تحضير اللحمة نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به ملعقتين كبيرة سمنة ثم نضيف إليه بصلتين مبشورتين ثم نقوم بتقليبهم جيداً حتى تذبل.

ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة إليها ونضيف إليها ملعقة ملح وملعقة صغيرة فلفل اسود ثم نقوم بتقليبهم حتى ينضج اللحم المفروم جيد. طريقة عمل الكبة نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به ثلاث اكواب برغل مطحون ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة فلفل ثم نضيف ملعقة صغيرة فلفله ثم نضيف ملعقة صغيرة بهارات اللحمة ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة بصل بودر ملعقة صغيرة ملح ثم نقوم بتقليبهم جيداً.

ثم نقوم بإضافة ثلاث اكواب ماء مغلي ونقلبهم جيدا ثم نترك الخليط لمدة ساعة بعد تغطية الخليط حتى يتفتح.

ثم نقوم بإضافة ثلاث حبات البطاطس المسلوقة الي الخليط ونضيف إليه ملعقتين من النشا ثم نقوم بعجنيهم جيداً حتى تتماسك العجينة جيداً.

ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل كور صغيرة الحجم ثم نقوم بحشوها باللحمة المفرومة الجاهزة ثم نقلها جيدا ونستمر في ذلك حتى تنتهي كمية العجينة.

ثم نقوم بإحضار طاسة عميقة ونضع به كمية كبيرة الزيت حتى يغلي ثم نقوم بإضافة كور الكبة في الطاسة حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم بإخراجها علي مناديل المطبخ في طبق التقديم ونقدمها لأفراد العائلة لتناولها بجانب الكاتشب والمايونيز والبطاطس المقلية والمقبلات. عمر شويل - جدة إعملي الكبة المقلية باللحمة المفرومة والبطاطس الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي الكبة المقلية باللحمة المفرومة والبطاطس الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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