نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زى الجاهزة.. القطايف المقرمشه الاصليه اللذيذة بالمكسرات والقشطة وخطوات تحضريها في المنزل في المقال التالي

نقدم لكم اليوم طريقة عمل القطايف بالمكسرات والقشطة، فالقطايف من ألذ الحلويات الشهيرة القطايف عبارة عن عجينة دائرية يمكن حشوها بأي حشوة من الحشوات الممكنة سواء مالحة أو حلوة، ويمكنك تحضير عجينة القطايف في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وبتكلفة بسيطة ويمكنك عملها بكميات كبيرة نفس القطايف الجاهزة في وقت قصير ولا تحتاج منك الكثير فيمكنك تحضيرها على البوتاجاز بسهولة. طريقة عمل القطايف بالمكسرات والقشطة طريقة عمل عجينة القطايف مكونات الطريقة:- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ومثلها من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

نصف ملعقة ملح أبيض.

كوبان ونصف كبيران من الماء الفاتر. خطوات التحضير:- قومي بخلط السكر والدقيق مع بعضهما في وعاء مناسب ثم أضيفي إلى الخليط الملح والبيكنج باودر وقلبي المكونات جيدًا.

صبي الماء بالتدريج على الخليط حتى تصبح المكونات متجانسة وتتحول إلى عجينة سائلة ثم جهزي طاسة قلي غير لاصقة.

صبي ملعقتين كبيرتين من الخليط في طاسة القلي على النار حتى تقومي بعمل دائرة صغيرة واتركيها تحمّر على جانب واحد فقط.

كرري هذه الخطوة مع كل الكمية المراد تحضيرها عجينة قطايف حتى تبدئي في حشوها وقومي بتجهيزها ثم ابدئي بحشوّها بأي حشوة تحبينها. طريقة عمل القطايف بالمكسرات المكونات:- عجينة قطايف جاهزة.

كوبان كبيران من الحليب الطازج.

أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كوب كريمة سائلة.

كيس فانيلا.

بندق.

لوز.

زيت قلي.

زبيب. خطوات تحضير القطايف بالمكسرات أحضري القطايف المراد حشوها ثم قوي بوضع البندق والفستق واللوز والزبيب على العجينة ثم قومي بإغلاقها نصف دائرة من جميع الأطراف جيدًا.

ضعي طاسة القلي على النار وبها كمية بسيطة كليّا من الزيت واتركي الزيت يسخن قليلًا ثم قومي بوضع القطايف المحشية بداخلها.

قلبي القطايف على جميع الجوانب حتى تصبح ذهبية لامعة اللون ثم أخرجيها من النار على مناديل ورقية تمتص الزيت.

يمكنك إضافة القشطة مع المكشرات بداخل القطايف ثم قومي برش الشربات عليها وقومي بتقديمها. عمر شويل - جدة زى الجاهزة.. القطايف المقرمشه الاصليه اللذيذة بالمكسرات والقشطة وخطوات تحضريها في المنزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زى الجاهزة.. القطايف المقرمشه الاصليه اللذيذة بالمكسرات والقشطة وخطوات تحضريها في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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