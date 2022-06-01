ضع زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المناطق من جسدك ولن تستغني عنها طيلة حياتك

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عمر شويل - جدة زيت الزيتون له فوائد لا حصر له، وليس فقط في وضعه على الطعام أو أنواع السلطة المختلفة، ولكنه يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعالج معظم مشاكل البشرة التي أصبحت منتشرة في هذه الأيام، كما يمكن تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على الريق، وهذا يمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها، ولكن في هذه الفقرات نطلعكم على مكونات وصفة سحرية للشعر، مع العلم أن مكوناتها بسيطة وسهلة ويمكن تحضيرها في أقل وقت ممكن، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، لمعرفة مكونات وصفة زيت الزيتون والقرنفل، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

يستخدم القرنفل في العديد من المشاكل التي نواجهها، ويعتبر القرنفل مسكن قوي وفعال في آلام الأسنان المؤلمة، كما أنه يساعد في تسهيل عملية وصول الدم إلى فروة الرأس بكل سهولة لكي يغذيها، كما أنه يعمل على تسديد فراغات الشعر الأمامية، ولهذا قمنا بتحضير وصفة مكوناتها بسيطة لعلاج الكثير من مشاكل الشعر المزعجة، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من القرنفل، بمثابة ربع كوب.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة المذهلة

كلنا نحتاج إلى وصفة تعالج جميع مشاكل مرة واحدة، لأنه لا يوجد يفضل استخدام أكثر من كريم لكل مشكلة، فبتالي سوف نستخدم عشرات الكريم، ويتم إنفاق المبالغ الباهظة في شرائها، ولكن وداعا لكل هذه التكاليف، نحن سوف نقدم لكم وصفة عشرة في واحد، وبالفعل أنها تعالج الكثير من المشاكل التي نعاني منها باستمرار، وإليكم خطوات التحضير:

نضع القرنفل في طبق.

يتم وضع زيت الزيتون على القرنفل.

يتم تركهم لمدة 24 ساعة، بشرط أن تكون في مكان مظلم جدا.

بعد مرور الوقت يجب وضعهم على حمام مائي.

يتم وضع الخليط في زجاجة، بشرط أن تكون محكمة الغلق.

يتم وضع الخليط في زجاجة، بشرط أن تكون محكمة الغلق. نضع الزجاجة في وعاء به ماء، ويتم وضعهم على النار، لمدة خمسة دقائق.

يترك الخليط حتى يبرد تماما.

بعد ذلك يتم وضع من هذا الخليط على الشعر

بعد ذلك يتم وضع من هذا الخليط على الشعر ويتم التدليك لمدة سبعة دقائق في المساء.

يتم غسل الشعر في الصباح.

طريقة للتخلص من التجاعيد والبقع

يمكن التخلص من التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا باستخدام خلطة تتكون من ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع مع ملعقة من ماء الورد مع ملعقتين من الجلسرين ثم فومي بوضع هذا الخليط على بشرتك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في جمال بشرتك من أول استعمال تعمل هذه الخلطة السحرية للتخلص من التجاعيد والبقع الداكنه فى دقائق تحصلي على وجه كما يمكن عمل خلطة سحرية تتكون مو ملعقة صغيرة النشا مع ملعقة من الحليب ثم قومي