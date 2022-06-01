مندي الدجاج السعودي مع الأرز بالطريقة الأصلية وطعم ولا أروع

المندي من أكثر الأكلات الشعبية والتقليدية بالمملكة. يحب تناوله الجميع الكبار والصغار . ودائما ما نقوم بعمله بأكثر من شكل للحصول على الطعم المضبوط. دجاج المندي يكون ذو نكهة وطعم ورائحة مختلفة أيضا ، يتميز بلونه الرائع الذي يكون برتقالي في أغلب الأوقات، وطراوته اللذيذة التي تميزه عن باقي أنواع الدجاج الأخرى . ودائما ما يكون الدجاج من الوجبات الخفيفة التي يحب أن يتناولها الجميع، ولا يختلف الكثيرون على طريقة طهوها المميزة، والمندي دائما ما يقدم مع أرز المندي الشهير الذي يجعله وجبه رئيسية متكاملة يمكن أن تقدم كوجبة غذاء متكاملة.

مقادير عمل مندي الدجاج بالأرز

لعمل طبق مندى الدجاج بالأرز على طريقة منال العالم، تلزمنا بعض المقادير الأساسية سواء المقادير الرئيسية الخاصة بتتبيلة الدجاج. وأيضا المقادير الخاصة بعمل الأرز. ولعمل وصفة اليوم يلزمنا التالي:

كيلو من الدجاج المقطع إلى أجزاء ، ويفضل تقطيع الدجاجة إلى ثمان أجزاء.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران البودر

ملعقة صغيرة من الملح

بالنسبة إلى مقادير الأرز نحتاج إلى:

ثلاث أكواب من الأرز البسمتي

ثلاث ملاعق كبار من السمن

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة كبيرة من الزنجيل المفروم

ثلاث فصوص من الثوم المفروم

قرن من الفلفل الأخضر الحار

حبتان متوسطتان الحجم من الطماطم المقطعة

ثلاث أوراق غار

10 حبات من الهيل

10 حبات من القرنفل

عود من القرفة

ملعقة صغيرة من كل من ( بهار مشكل – كمون – فلفل أسمر – هيل مطحون – كركم – ملح )

طريقة عمل مندي الدجاج بالأرز

أولا نقوم بتشغيل الفرن على 200 درجه مئوية، ونقوم بتثبيت الرف الأوسط بالفرن. بعدها نقوم بتتبيل الدجاج في وعاء ، نضيف كافة التوابل التي ذكرناها ونتركها جانبا. نقوم بنقع الأرز في الماء مسبقا.في طاجن فخاري نقوم بوضع الثمن والبصل وتقليبهم جيدا معا. ثم نضع باقي مكونات الأرز السابق ذكرها، ونقوم بالتقليب جيدا.نقوم بإضافة الأرز والتقليب جيدا، ثم نضيف ثلاث أكواب من الماء. نقوم بتغطية القدر بورق الفويل، ومن ثم نقوم بتخريمه ووضع القليل من السمن ، ومن ثم وضع الدجاج المتبل وتغطيته. وندخله الفرن لمدة ساعه ونصف . نقوم بإخراجه ونضع الدجاج فوقه ومن ثم نضع طبق به فحم ونطفيه بالزيت ونغطيه ليأخذ الرائحة.