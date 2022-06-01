أروع وأسرع كب كيك منزلي في دقائق معدودة

الكب كيك من أسرع وأسهل الحلوى السريعة واللذيذة التي يفضلها الأطفال بشكل كبير جدا في كافة الأوقات. والذي من اممكن أن يكون مغذي بشكل كبير لاحتواءه على العديد من المكونات الغذائية الهامة. يعد الكب كيك من الحلوى اللذيذة والسهلة التي يمكن أن نجعل الأطفال تساهم في عملها بكل سلاسة وبساطة . ليحبوا عملها وتناولها واليوم سنقوم بعمل الكب كيك مع الزعفران وهو له قيمه غذائية كبيرة بإضافته للكيك يصبح من أجمل أنواع الحلوى التي يمكن تقديمها للأطفال والكبار، وتكون شهية ومميزة بشكل كبير . ذلك بالإضافة إلى لونه الرائع الذي يجذب الأطفال خصيصا بشكل كبير لتناوله ولا يوجد له أي طعم لازع أو غير محبب للأطفال أو الكبار.

كب كيك الحليب بالزعفران بطريقة منال العالم

العديد من المكونات مثل مكونات الكيكة العادية، والتي نحتاجها لعمل كب كيك الزعفران المميز والمكونات كالتالي:

كوب ونصف من الدقيق

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر أو الكيك شيف

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ثلاث حبات كبيره من البيض

كوب من السكر الأبيض الناعم

ملعقة صغيرة من الفانيليا ويفضل أن تكون سائلة

ربع كوب من الحليب

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران البودر

ملعقة كبيرة من ماء الورد

لعمل خليط الحليب نحتاج إلى:

كوبان من الحليب

كوب من الحليب المحلى المكثف

كوب من الكريمة السائلة

خطوات عمل كب كيك الزعفران

أولا يجب تشغيل الفرن على درجة حراره 180 درجة مئويه ، وتثبيت الرف الأوسط فيه. ثم يجب البدء بعمل الكب كيك فنقوم بدهن قالب الكب كيك بالزبدة ثم رشه بالدقيق. بعد ذلك نقوم بنقع الزعفران مع ماء الورد.في وعاء الخفق نقوم بخفق البيض جيدا في البداية لثلاث دقائق. بعدها نقوم بوضع السكر ، ثم الزيت والفانيليا. ونخفق جيدا لمدة خمس دقائق على السرعة العالية. نقوم بإضافة الدقيق مع الملح والبيكينج بودر ونصف كمية الزعفران المضاف إلى ماء الورد.نقوم بخلطهم جيدا ونضيف الحليب ، ثم نقوم بوضع الخليط في قوالب الكب كيك وإدخاله الفرن لمدة خمسه وعشرون دقيقة.

في وعاء قومي بجذب الحليب مع الحليب المكثف و الكريمه السائلة، وضيفي لهم باقي الزعفران بماء الورد. ومن ثم قومي بتوزيعه على الكيك بعدما يبرد ويقدم بارد.