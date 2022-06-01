نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة عبقرية تنظيف الممبار في الخلاط أو الكبة والردة طريقه سهله جدا في 3 دقائق هتبقي زي الفل في المقال التالي
مع قرب موعد عيد الأضحى تقوم ربات المنازل بالبحث عن طريقة سهلة وسريعة في تنظيف الممبار سواء كان ممبار بقري أو ضأن أو جاموسي، كما يبحثن عن مواد للتخلص من الرائحة الكريهة التي تكون موجودة، فالممبار من الأطعمة اللذيذة التي يحبها البعض فتكون محشية بخلطة الأرز وعند تسويته يكون طعمه رائع ولكن طريقة تنظيفه متعبة ووفرنا اليوم لكِ طريقة ممتازة في التخلص من شريط الضوء والرائحة الكريهة بسهولة.
طريقة تنظيف الممبار في الخلاط
يمكنك تنظيف الممبار إما في الخلاط الكهربائي أو باستخدام الكبة كما التالي:
- قومي بقلب الممبار على الجهة الداخلية.
- ضعي عليه حوالي كوب خل و ملعقتين بيكنج بودر.
- انتظري حوالي ربع ساعة.
- بعد ذلك ضعيه في الخلاط أو الكبة.
- شغلي الكبة على لفتين.
- في وعاء به ردة نضع الممبار فيه وافركيه في الردة.
- اخرجيه من الردة ثم اغسليه بالماء.
طريقة أخرى لتنظيف الممبار بغطاء زجاجة
تتوفر أكثر من طريقة لتنظيف الممبار ومن هذه الطرق أيضا تنظيفه بغطاء الزجاجة كالتالي:
- ادخلي الممبار في غطاء الزجاجة.
- قومي بسحب الممبار حتى آخره لتنظيفه جيدا.
- في إناء به ملح وماء ضعي فيه الممبار.
- ضعي بعدها عصير ليمون وخل.
- اتركيه منقوع حوالي ٣٠ دقيقة حتى
- تتخلصي من أي روائح كريهة به.
- تنظيف الممبار بالطريقة التقليدية
- اغسلي الممبار جيدا لإزالة أي دهون به.
- بعدها اقلبي الممبار على جهته الأخرى لتنظيفه.
- كما أنه يجب أن تضعي فوقه كوب خل وملح واتركيه حوالي نصف ساعة.
- حيث أنه بعد ذلك أزيلي أي اتساخات به أو دهون باستخدام السكين أو أي آلة حادة.
- كما أنه فيما بعد انقعيه في النهاية في ماء وخل وليمون لمدة ساعتين على الأقل.
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