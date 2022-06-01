خلطة عبقرية تنظيف الممبار في الخلاط أو الكبة والردة طريقه سهله جدا في 3 دقائق هتبقي زي الفل

مع قرب موعد عيد الأضحى تقوم ربات المنازل بالبحث عن طريقة سهلة وسريعة في تنظيف الممبار سواء كان ممبار بقري أو ضأن أو جاموسي، كما يبحثن عن مواد للتخلص من الرائحة الكريهة التي تكون موجودة، فالممبار من الأطعمة اللذيذة التي يحبها البعض فتكون محشية بخلطة الأرز وعند تسويته يكون طعمه رائع ولكن طريقة تنظيفه متعبة ووفرنا اليوم لكِ طريقة ممتازة في التخلص من شريط الضوء والرائحة الكريهة بسهولة.

طريقة تنظيف الممبار في الخلاط

يمكنك تنظيف الممبار إما في الخلاط الكهربائي أو باستخدام الكبة كما التالي:

قومي بقلب الممبار على الجهة الداخلية.

ضعي عليه حوالي كوب خل و ملعقتين بيكنج بودر.

انتظري حوالي ربع ساعة.

بعد ذلك ضعيه في الخلاط أو الكبة.

شغلي الكبة على لفتين.

في وعاء به ردة نضع الممبار فيه وافركيه في الردة.

اخرجيه من الردة ثم اغسليه بالماء.

طريقة أخرى لتنظيف الممبار بغطاء زجاجة

تتوفر أكثر من طريقة لتنظيف الممبار ومن هذه الطرق أيضا تنظيفه بغطاء الزجاجة كالتالي: