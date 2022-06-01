مكون واحد لو ضفتيه علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية من أكثر المأكولات الشعبية المحببة للصغار والكبار، والتي يمكن تناولها وحدها أو مع أي وجبة، لكن على الرغم من تحضيرها في المنزل دائما، إلا أنه عند تذوقها في أي مطعم نجدها مقرمشة وغير مشربة بالزيت نهائيا، لذلك نفضل تناولها من الخارج دائما، لكن لا داعي لشرائها من المطاعم بعد اليوم، لأنه يمكن تحضير البطاطس المقلية المقرمشة في المنزل بكل سهولة وبأكثر من طريقة منها:

مكون واحد لو ضفتيه علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة

بعد تقطيع البطاطس إلى شرائح طولية نقوم بوضعها في قدر به كمية مناسبة من الماء، ثم نرفع القدر على النار وعندما يبدأ بالغليان نضيف له ملعقة صغيرة من الملح ونتركه يغلي لمدة أربع دقائق ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخل ونتركه على النار لمدة دقيقتين، نرفع البطاطس من الماء ونتركها في مصفاة لمدة خمس دقائق فقط، نسخن كمية من الزيت الغزير جيدا، ثم نضيف البطاطس ونغطيها حتى تنضج بسرعه، وعندما تكتسب اللون الذهبي نرفعها في مصفاة كبيرة أو نضعها على مناديل مطبخ حتى تتخلص من الزيت الزائد.

طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون امتصاص الزيت

بعد تقشير البطاطس وتقطيعها إلى شرائح مناسبة نقوم بإضافة القليل من الملح والثوم البودرة إليها ونقلبها جيدا، نحضر طبق متوسط به دقيق أبيض ثم ثم نغمس حبات البطاطس في الدقيق ثم ننثرها حتى نتخلص من الدقيق الزائد، نسخن الزيت حتى يصل إلى درجة الغليان ثم نضع البطاطس في الزيت ونغطيها حتى تكتسب اللون الذهبي ثم نرفعها على مناديل مطبخ أو مصفاة كبيرة.

كما يمكن الحصول على بطاطس مقلية بربع كوب فقط من الزيت، وذلك يتم بالخطوات التالية: