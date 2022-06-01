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هتكوني قشطة.. ازاله الشعر من الجذور بدون الم نقدم لكم اليوم أفضل طرق التخلص من الشعر الزائد سواء كانت من الوجه أو من الجسم نفسه، حيث سنقدم لكل الفتيات وصفات طبيعية تقوم بتحضيرها واستخدامها في المنزل بحيث لن تكون بحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل وستغنيها هذه الوصفات أيضًا عن استخدام السويت المؤلم ولن تكلفها ثمن الليزر، حيث أن الشعر الزائد في كل مناطق الجسم هو مشكلة تعاني منها الفتيات ولكن تختلف من طبيعة جسم إلى آخر. طرق التخلص من الشعر الزائد من الجسم والوجه المكونات المطلوبة:- ملعقتان كبيرتان من الكركم المطحون ومثلهما من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير الوصفة:- قومي أولًا بوضع المكونات كلها داخل طبق حراري وقومي بتذويب المكونات داخل الميكروويف واتركيه لمدة ثواني قليلة حتى يذوب تمامًا.

بعد ذلك قومي برفعه وقلبيه مرة أخرى إلى أن يصبح عبارة عن عجينة طريّة وقومي بتركه تبرد قليلًا ثم ابدئي في فردها على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

افردي العجينة جيدًا ثم قومي بتركها على المنطقة لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بفركها واشطفي المنطقة جيدًا ثم قومي بترطيبها.

عملية الترطيب هامة جدًا بعد إزالة الشعر وكذلك عند إزالة الشعر يجب أن تتم عملية الإزالة في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تتم الإزالة من الجذور وكرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة الدقيق والحليب لإزالة الشعر المقادير المطلوبة:- ماء ورد.

دقيق ذرة.

كوب صغير من الحليب الدافئ. طريقة التحضير:- أحضري وعاء صغير وقومي بإضافة المكونات فيه وقلبيهم بملعقة خشبية وقلبيهم جيدًا ثم ابدئي في تطبيقه على البشرة أو المنطقة مع تدليك الخليط بحركات دائرية.

دلكي جيدًا ثم قومي بترك الوصفة على جسمك أو بشرتك لمدة لا تقل عن ربع ساعة والفرد يكون في نفس اتجاه نمو الشعر وعند الإزالة تتم في عكس اتجاه نمو الشعر.

افركي الخليط عند إزالته ثم قومي بشطف المنطقة جيدًا بالماء الفاتر أو البارد ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب وقومي بتكرارها مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة هتكوني قشطة.. ازاله الشعر من الجذور بدون الم في دقائق فقط ارخص من الليزر - ثقفني

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