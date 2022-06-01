كوني متألقة بشفايف وردية.. بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة وبمكونات طبيعية 100%

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بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة تبحث العديد من السيدات عن روج للشفاه ثابت، ولا يحتوي على مواد كيميائية التي تسبب أضرار حيث تعمل المواد الكيميائية على تشقق الشفاه مع الوقت، لذا تم الإتجاه إلى بعض المواد الطبيعية التي منها: بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة، حيث يمكن إعداد روج للشفاه بأبسط المكونات الطبيعية الذي يساعد على ترطيب الشفاه، ويمنع تشققها، فهو لا يحتوي على أي أعراض جانبية، كما يمكن إعداده بكل سهولة داخل المنزل بأقل التكاليف، كما إنه من أنواع المكونات الطبيعية البسيطة السهل إعداده واستخدامه.
بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة
يساعد روج الشفاه المصنوع من المكونات الطبيعية على ترطيب الشفاه ومنع تشققها ومنع حدوث قشور على الشفاه، ومن مكوناته:
- ٢ ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من لون طعام صحي.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة تحضير وصفة ملعقة نشا اعملي روج الشفايف الثابت بألوان جذابة
بإتباع بعض الخطوات البسيطة يمكن الحصول على أفضل روج للشفاه ثابت وذات الوان جذابة
- اولا يتم إذابة الفازلين بحمام مائي دافئ أو من خلال الميكروويف.
- ثم يتم إذابة جميع المكونات معاً جيدا حتى تتجانس معاً.
- مع التقليب الجيد نلاحظ تكون الخليط مثل الروج الجاهز، لذا نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً.
- يتم إستخدامه بالطريقة المعتادة باستخدام الروج يومياً.
- كما يمكن استخدامه للتخلص من بهتان الشفاه وإعطائها لون جذاب.
تحضير روج للشفاه ثابت باستخدام الفازلين
يمكن تحضير روج للشفاه بالفازلين وبعض المكونات الأخري، ويمكن تحضيره بهذه الطريقة:
- نقوم بإذابة ملعقة كبيرة من الفازلين وخلطها مع ملعقة كبيرة من النشا.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، وربع ملعقة صغيرة من دم الغزال، وأيضا ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- بعد ذلك نقوم بالتقليب الجيد للمكونات حتى الحصول على القوام المطلوب.
- كما علينا وضع الخليط في علبة محكمة الغلق واستعمالها وقت الحاجة.
- لا يحتوي هذا الخليط على مكونات صناعية او كيميائية لذا فليس له اي اضرار جانبيه.
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