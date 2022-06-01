اصنعي الكيك البيتي بنكهة رائعة وقوام هش وخفيف جداً

الكيك البيتي ، من ألذ وأشهي أنواع الكيك الذي يتم تحضيره يتم تجهيزه من خلال مكونات بسيطة جداً لا يخلو أي منزل منها، ويعتبر الكيك من أشهي أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها لأنه مغذي ومفيد لاحتوائه على البيض والحليب اللذان يحتوي كلاً منهما على الكالسيوم والبروتينات التي تحافظ على صحة الجسم، فهو من الحلويات المفيدة للأطفال وأيضاً الكبار فهو من الوجبات السريعة التي تقدم مع الشاي في وجبة الإفطار، أو يمكن تناوله بين الوجبات الأساسية فهو كيك مغذي ومفيد ورائع من حيث القوام والرائحة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل طريقة لعمل الكيك البيتي الهش بخطوات سهلة جداً.

مكونات عمل الكيك البيتي

يتكون الكيك البيتي من مكونات سهلة وبسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

3 بيضات.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

برش حبة صغيرة من الليمون.

3/4 كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الحليب.

ربع كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

طريقة تحضير

يتم تحضير الكيك البيتي بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء نضيف البيض ثم نضيف السكر ونقلب المكونات بالمضرب الكهربائي لمدة حوالي دقيقتين. ثم نضيف الفانيليا وبشر الليمون ثم نضيف الزيت ونخفق المكونات، حتي يصبح القوام خفيف. ثم نضيف الحليب وعصير البرتقال ونخفق المكونات، ثم يضاف الدقيق والبيكنج بودر والملح ونخفق المكونات بالمضرب الكهربائي . نستمر في الخفق حتي يختفي الدقيق تماماً، ثم نجهز قالب الكيك ويكون متوسطة الحجم يدهن بمادة دهنية زيت أو سمنة ثم يبطن برشة من الدقيق من جميع الجوانب. نسكب خليط الكيك السابق في القالب، ثم نحرك القالب قليلاً حتي نخرج من الهواء.

طريقة التسوية

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أعلى ومن أسفل. ثم نضع في وعاء صغير كمية من الماء المغلي، ثم نضع الوعاء في الفرن. ندخل قالب الكيك الفرن بجانب الوعاء الذي به ماء مغلى ويغلق الفرن على الكيك لمدة 40 دقيقة حتي ينضج تماماً ويأخذ اللون الذهبي. ثم نخرجه من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً ثم يقدم بألف هنا وشفا.

ملاحظات هامة