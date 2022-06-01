نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بزجاجة فارغة أعملي لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه زي الحلواني بمقادير مظبوطة وبطعم يجنن في المقال التالي
لقمة القاضي المقرمشة من الحلويات الشرقية اللذيذة، كما توجد بعض الأسرار التي لا يعرفها الكثير من النساء، حيث تقوم معظم النساء بشرائها من الخارج لأنها تتميز بقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، ولكن ارتفع سعر كيلو لقمة القاضي في محلات الحلويات، بسبب ارتفاع جميع الخامات المستخدمة في تحضيرها، ولذلك قامت جميع النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة تحضير لقمة القاضي حتى تصبح مقرمشة ولذيذة مثل المحلات، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم قراءة ومتابعة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات لقمة القاضي في المنزل مثل المحلات
لابد من وجود أي نوع من الحلويات في البيت، لأن الأطفال يطلبون تناولها بشكل مستمر، كما أنها لابد من وجودها لحدوث أي طوارئ لكِ، مثل حضور ضيوف لك في أي وقت، وتفضل جميع النساء تحضير الحلويات في المنزل، لكي توفر الوقت والمال لها، وتتلخص المكونات في:
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة من الخميرة.
- نصف كوب من اللبن.
- ماء على حسب احتياج العجين.
- ملعقة ونصف من الزيت.
- مكونات الشربات:
- كوبين من السكر.
- كوبين من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
- القليل من الفانيليا.
طريقة تحضير لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة
سوف نقدم لكم خطوات تحضير لقمة القاضي:
طريقة تحضير الشربات:
- نضع السكر والماء مع بعضهما البعض.
- يتم التقليب، وبعد ذلك يجب وضعها على النار ونستمر في التقليب.
- بعد الغليان نضع عصير الليمون عليه، وننتظر لمدة عشرة دقائق، وبعد ذلك يجب إطفاء النار.
طريقة تحضير عجينة لقمة القاضي:
- يتم وضع السكر على الخميرة والقليل من الماء الدافئ، ويتم التقليب حتى يذوب السكر.
- يتم وضع الزيت، وبعد ذلك يتم وضع الدقيق بالتدريج.
- يتم التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة.
نتركها حتى يتم التخمير.
- يتم وضع طاسة بها كمية زيت مناسبة، ويتم تشكيل لقمة القاضي ثم نضعها في الزيت.
يجب تقليبها حتى تحمر.
- يتم إخراجها من الزيت، ثم نضعها في الشربات.
يتم إخراجها من الشربات ثم نضعها في طبق التقديم.
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