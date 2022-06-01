بالكوكاكولا غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن خلال ساعتين

كلنا نعرف الكوكاكولا وهي مشروب يتم تناوله بجانب جميع الوجبات، ويجب أن تكون ساقعة لكي تكون لذيذة عند تناولها، ولكن ليس هذا هو سبب مقالنا هذا، وإنما نحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نخبركم أن الكوكاكولا لها مفعول قوي وفعال في تحويل الشعر الخشن إلى الشعر الناعم مثل الحرير، ولكن هذه المعلومة لا يعرفها الكثير منا، وهذا هو هدفنا في جميع الوصفات التي نقدمها لكم، هو إكتشاف أي شئ يعالج أي مشكلة لديكِ، لمعرفة المزيد من المعلومات عن طريقة تحضير واستخدام الوصفة، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الكوكاكولا للحصول على الشعر الناعم

توجد الكثير من الطرق التي تجعل الشعر ناعم، ولكن للأسف الشديد كل هذه الطرق تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر، كما أنها مكلفة جدا، بالإضافة إلى أنها لا تستمر وقت طويل، ولكن هذه الوصفة التي نقدمها لكم ستجعل شعرك مثل الحرير لأطول وقت ممكن، والآن سنعرض لكم المكونات:

كوب من الكوكاكولا.

أي نوع من أنواع كريمات الشعر.

كوب من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها لفرد الشعر

قبل شرح خطوات تحضير الوصفة، لابد أن نعرض فوائد الكوكاكولا للشعر:

له دور فعال في فرد الشعر وتنعيمه.

يعالج مشكلة تساقط الشعر، والهيشان.

يعمل على فرد الشعر.

يعمل على فرد الشعر. يمنع وجود التكتلات والتشابك الذي يوجد في الشعر.

خطوات التحضير والاستخدام: