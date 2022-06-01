البيتزا السائلة بأسهل وأسرع طريقة وبألذ وأشهى مذاق وأحلى من المطاعم

البيتزا السائلة ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع البيتزا التي يتم صنعها، فهي لا تحتاج عجن ولا مجهود ولا وقت لتحضيرها، كما أنها من أنواع البيتزا المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار، حيث نالت على إعجاب الجميع. كما أصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم، وتحظى بإقبال الجميع من كل حدب وصوب، فهي تتميز بمذاق خاص ومميز لا يوصف، وبقوام لا مثيل له، وبشكل جذاب، كما تتميز بقيمتها الغذائية، وبسهولة تحضيرها، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، كما يمكنكم حشوها بأية حشوة تفضلونها، وتتعدد أنواع البيتزا؛ فتوجد بيتزا بالجبنة، وبيتزا الدجاج، وبيتزا باللحم، وبيتزا مارجريتا، وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإضفاء البهجة والسعادة في المنزل، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البيتزا السائلة بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي لم تجربوه من قبل، وأحلى من المطاعم.

مكونات البيتزا السائلة

تتكون البيتزا السائلة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

300 مل ماء فاتر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البقدونس الأخضر المفروم ناعم أو المجفف.

250 جم دقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخل.

مقادير الحشوة

100 جم الجبنة الموزاريلا المبشورة أو جبنة شيدر مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

فلفل أحمر مفروم ناعم.

فلفل أخضر مفروم ناعم.

شرائح زيتون ( ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي في المنزل بدلا من شرائه).

سلامي أو مرتديلا.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البيتزا السائلة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية وبدون مجهود كبير وفي وقت قصير وهي كالآتي

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الماء والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلب باستمرار حتى تذوب المكونات.

ثم نغطي الوعاء ونتركه حتى تتفاعل الخميرة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق.

ثم نضيف زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبقدونس ونقلب جيدا.

بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.

ثم نضيف البيكنج بودر والملح ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نحضر صينية قطرها 30 سم ونضع فيها ورقة زبدة.

بعد ذلك نوزع فيها العجين السائل ونساويه جيدا ليصبح على شكل فطيرة.

ثم نضع الصينية جانبا ونتركها لمدة نصف ساعة لكي يختمر العجين.

بعد ذلك نوزع فوق الفطيرة بعد اختمارها الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم الفلفل الأحمر والأخضر المفرومين ناعم، ثم شرائح الزيتون، ثم شرائح السلام أو المرتديلا.

ثم نضيف إلى زيت الزيتون الثوم المهروس ونقلبهم جيدا،ثم نوزع على الوجه زيت الزيتون.