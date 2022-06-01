بقشر الموز أعملي ماسك لتفتيح وتبييض البشرة وإزالة أي بقع داكنة وتصبغات من أول دقيقة

ثمرة الموز من الفواكه التي يعشق تناولها جميع الناس والكبار لأن لها فوائد كثيرة وعظيمة، ولكن قشر الموز له فوائد أكثر لأنه يحتوي على نسبة عالية جدا من العناصر الأساسية والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على تفتيح لون البشرة وتحافظ على نضارتها وصحتها، وقشر الموز يساعد فى علاج التهابات وحساسية الجلد، ويعالج أيضا حب الشباب، ويكافح تجاعيد الوجه ويحسن من الحالة المزاجية والإكتئاب، ويعمل على تبييض الأسنان، ويحمي من العديد من أمراض القلب، ويستخدم أيضا كسماد للنباتات، ويعتبر قشر الموز ماسك طبيعي للبشرة تستخدمه معظم الفتيات والسيدات للحصول على بشرة بيضاء، ويعالج الإنتفاخ حول العينين والهالات السوداء، لذلك ننصح بإستخدام قشر الموز مع السكر ودقيق الشوفان والحليب وزيت الزيتون وزيت اللوز وعصير الليمون، وجميع هذه المكونات متوفرة بأسعار تناسب الجميع ويمكن تحضيرها في المنزل دون وقت أو جهد لهذا سوف نقدم كريم قشر الموز لإستخدامه على البشرة بطريقة آمنه على جميع أنواع البشرة سواء كانت بشرة حساسة أو بشرة دهنية أو بشرة جافة أو بشرة مختلطة.

مكونات كريم قشور الموز لتفتيح البشرة

ثمرة واحدة من قشر الموز

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من من زيت الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

طريقة عمل كريم قشر الموز لتفتيح وتبييض البشرة